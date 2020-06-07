الفنادق التركية تبدأ باستقبال حجوزات من سياح العالم

قال نائب رئيس اتحاد أصحاب الفنادق في تركيا، تاج الدين أوزدن، إن الفنادق التركية بدأت استقبال الحجوزات للموسم السياحي الحالي، مع عودة الحياة الطبيعية تدريجيا إلى العديد من بلدان العالم.

وأوضح أوزدن، "نهدف إلى تحقيق نسبة إشغال 70 % بالفنادق خلال يوليو/ تموز".

وأكد أن الفنادق تواصل استعداداتها لاستقبال ضيوفها بما يتماشى مع معايير شهادة السياحة الصحية لوزارة الثقافة والسياحة التركية.

وأشار أوزدن إلى أن اتحاد أصحاب الفنادق، يبذل كل ما يلزم لتوفير أقصى درجات الراحة والرفاهية والصحة للنزلاء.

وأضاف: "بالأصل فنادقنا كانت تعمل ضمن قواعد النظافة والصحة ويشرف عليها مهندسو أغذية؛ لذا فنحن نمتلك خبرة طويلة في هذا القطاع ومستعدون لاستقبال ضيوفنا كما عهدونا".

وأكد أوزدن أن ما أضيف إلى سلسلة إجراءات الفنادق، قياس درجة حرارة كل ضيف قبل دخول الفندق، وتسجيله ضمن سجلات يحتفظ بها الفندق، مع وضع لافتات تحذير حول مسافة التباعد الاجتماعي 1.5 مترا في المسابح والشواطئ والمطاعم.

وقال: "مع عودة الحياة إلى طبيعتها شيئا فشيئا في العالم، وتخلص الناس من هذا الخوف، نتلقى حجوزات جديدة، ونتوقع حركة جيدة- في السياحة، بدءًا من يوليو/ تموز".

وأضاف: "حاليا نتلقى حجوزات من ألمانيا وهولندا ودول البلقان، ونتوقع أن يصل معدل إشغال الفنادق 70 % خلال يوليو".

واعتبارا من 1 يونيو/ حزيران الحالي، خففت الحكومة التركية إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، بعد أكثر من شهرين على إجراءات ومكافحة فاعلة أدت إلى انحسار انتشار الفيروس.

وضمن خطة العودة إلى الحياة الطبيعة سمحت الحكومة باستئناف الرحلات الداخلية بين كافة المدن، وفتح المطاعم والمقاهي والمتاحف وصالات الحلاقة ضمن ضوابط.