حديقة الحيوانات وعالم الأحياء المائية في أسكي شهير تفتتح أبوابها

تفتح حديقة الحيوانات وعالم الأحياء المائية، في ولاية أسكي شهير التركية، أبوابها من جديد لاستقبال زوارها بحلتها الجديدة، بعد تخفيف التدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا، وعودة الحياة العامة إلى طبيعتها نسبياً.

وتحتضن الحديقة الواقعة في حي "سازوفا" بالولاية، أكثر من 240 نوعا من الحيوانات، وتبلغ مساحتها 58 ألف متر مربع، وتم افتتاحها عام 2017.

واضطرت الحديقة لإغلاق أبوابها أمام الزوار، منذ شهرين ونصف، في إطار التدابير المعلنة بالبلاد للحد من تفشي كورونا.

وخلال فترة الإغلاق عملت الحديقة على إجراء بعض أعمال الصيانة والتعديلات لتظهر بحلة جديدة، علاوة على فرض جملة من التدابير الجديدة بهدف الحفاظ على سلامة الزوار خلال المرحلة المقبلة لدى إعادة فتح أبوابها.

وفي 28 مايو/أيار المنصرم، أعلنت تركيا سلسلة إجراءات تدريجية لعودة الحياة إلى طبيعتها في تركيا، اعتبارا من 1 يونيو/ حزيران المقبل، بعد النجاح في كبح جماح انتشار فيروس كورونا.

وفي لقاء مع الأناضول، قالت مديرة حديقة الحيوانات وعالم الأحياء المائية، نوربين كوبتكين، إن "الحديقة تستقطب سنويا ما يقرب من 850 ألف زائر".

وأضافت كوبتكين، أنهم اضطروا لإغلاق أبواب الحديقة أمام الزوار لنحو شهرين ونصف في إطار تدابير مكافحة كورونا وأشارت أنهم أنجزوا خلال هذه الفترة أكثر من 30 بث مباشر من الحديقة عبر صفحتها على "انستغرام" وتحمل اسم "Eskişehir Zoo"، بهدف تجنب القطيعة مع الزوار، مبينةً أنهم بصدد نشر المقاطع المصورة على قناة الحديقة على موقع "يوتيوب".

وأكدت أنهم أتموا الاستعدادات لإعادة فتح الحديقة في إطار مساعي عودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد.

وقالت: "وزارة الصحة هي من ستحدد موعد إعادة فتح الحديقة، وإننا نتابع التعميمات الصادرة عنها عن كثب، لقد اشتقنا لزوارنا كثيرا، ونأمل إعلان موعد في أقرب وقت واللقاء بهم مجددا".

وتابعت: "صحة وسلامة الزوار والعاملين والحيوانات في الحديقة تعتبر أولوية كبرى بالنسبة لنا".

ومضت قائلة: "لهذا السبب قمنا بأعمال صيانة وتعقيم بالحديقة، فضلا عن تجديد الأرضية ونظام التهوية بالمدينة المائية، وإجراء تعديلات على مأوى الحيوانات، علاوة عن استقدام حيوانات جديدة".

وأوضحت أن الشكل الجديد للحديقة سينال إعجاب كافة الزوار، مشيرة أنهم يولون أهمية كبرى للتعقيم والنظافة، إذ يوجد أدوات تعقيم عند مدخل كل قسم من الحديقة، فضلا عن إلزام كافة العاملين بارتداء الكمامات.

ولفتت كوبتكين، أنهم زادوا من عدد الأبواب الدوارة عند مدخل الحديقة لمنع ازدحام الزوار.

وذكرت أن ارتداء الزوار للكمامات سيكون إلزاميا، وأنهم سيجعلون مسار التجول في الحديقة باتجاه واحد للحيلولة دون قدوم الزوار وجها لوجه خلال التجول.

وبيّنت أنه سيتم فرض جملة من التعديلات في أقسام المطعم ومحل الهدايا والحمامات وغرف إرضاع الأطفال.

وناشدت كافة الزوار ارتداء الكمامات، والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وقواعد النظافة العامة.