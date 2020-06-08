محميات "كيراسون" التركية.. ملاذ الفارين من ضوضاء المدن

بدأت المحميّات الطبيعية في ولاية كيراسون شمالي تركيا، باستقبال أولى دفعات زوّارها، بعد سماح السلطات بالتنقل عقب تراجع انتشار وباء كورونا.

وفور استئناف التنزّه في الحدائق والمحميات بالولاية، قصد الزوار محميتي "قوتش قاياسي" و"قوزالان"، التي تعتبر الوجهة المفضلة للفارين من صخب وضجيج المدن إلى هدوء الطبيعة.

محمية "قوتش قاياسي" الواقعة على ارتفاع 1840 متراً عن سطح البحر، تمتد على مساحة 252 هكتاراً، وتتميز بثراء غطائها النباتي، وحياتها البريّة.

وإلى جانب الزوّار الراغبين في الاستمتاع بالهدوء، تجذب المحمية عشاق التصوير أيضاً.

أما محمية " قوزالان"، فتمتد على مساحة قدرها 482 هكتاراً، وتضم غابات واسعة وشلالات، تجذب عشّاق الطبيعة، لا سيما في مواسم الصيف.