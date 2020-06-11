استئناف الرحلات الجوية من ألمانيا إلى تركيا

أقلعت، الخميس، أول رحلتين مجدولتين من العاصمة الألمانية برلين إلى مدينتي إسطنبول وأنقرة التركيتين، بعد توقف شهرين جراء تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

وأفادت مصادر محلية، أن رحلتين لشركة الخطوط الجوية التركية، أقلعتا اليوم من مطار برلين تيجيل الدولي، حيث ستحط الطائرة الأولى في مطار إسطنبول الدولي، والثانية في مطار أسنبوغا الدولي بالعاصمة أنقرة.

وقبيل الرحلتين، قال المسافر "نوري أوجي باشي"، إنه كان ينتظر استئناف الرحلات إلى تركيا بفارغ الصبر.

وأضاف: "اضطررت إلى البقاء في ألمانيا بسبب كورونا، ولم أستطع العودة إلى الوطن طوال هذه المدة. فقدت والدي خلال هذه المدة ولم أتمكن من حضور جنازته؛ إلا أني سعيد بعودتي اليوم".

بدورها قالت المسافرة "فرنياز دهده" إنها سعيدة جدا بالعودة إلى وطنها تركيا.

أما رجل الأعمال "تيومان أوزيازجي"، فأوضح أنه جاء إلى برلين، مع آخر رحلة انطلقت من تركيا إلى ألمانيا، في مارس/ آذار الماضي، قبيل تعليق الرحلات الدولية بين البلدين جراء فيروس كورونا.

وأضاف: "وها أنا أعود مع أول رحلة جوية إلى تركيا هذه المرة".

وفي وقت سابق اليوم، انطلقت الرحلات الجوية الخارجية من مطاري "إسطنبول" و "صبيحة غوكشن"، بعد توقف دام نحو شهرين بسبب وباء فيروس كورونا.

يذكر أن تركيا استأنفت رحلات الخطوط الداخلية اعتبارا من مطلع يونيو/ حزيران الحالي.

وسبق أن أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قرة اسماعيل أوغلو، استئناف الرحلات الجوية الخارجية تدريجيا إلى 40 بلدا، اعتبارا من 10 يونيو/ حزيران الحالي، بعد تعليقها منذ 17 أبريل/نيسان الماضي، في إطار التدابير الوقائية من فيروس كورونا.