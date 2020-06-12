التجول بالدراجات بين مدن تركيا القديمة بديل رائع لإجازة صحية

يتطلع الكثير من الناس إلى تجنب الازدحام المروري وتفادي اكتظاظ الحافلات وندرة توفر الحجوزات بالمنتجعات خلال عطلة الصيف، مع الحفاظ على اللياقة البدنية العالية والنهج الصحي في الحياة. ويمثل ركوب الدراجة أفضل طريقة لممارسة السياحة الرياضية على طرق تصطف المناظر الخلابة والمعالم الأثرية القديمة على جانبيها.

فأين يمكن ممارسة هذا الحلم بشكل واقعي في مكان أفضل من تركيا؟

مع استمرار السائحين بالبحث عن بدائل اصطياف صحية تجنبهم مخاطر كوفيد-19 وتمنحهم فرصة التمتع بالعطلة، يجري العمل في تركيا على إنشاء مسارات للدراجات تربط بين المدن القديمة على طول سواحل بحر إيجه والبحر المتوسط.

وأوضح "حسين بارانر" الأمين العام لجمعية السياحة العالمية للمدن التوأمية ومقرها سويسرا، أن جائحة الفيروس المستجد عززت الاهتمام بسياحة الدراجات.

وقال: "تحظى سياحة الدراجات حالياً بشعبية كبيرة في أوروبا. وستنال تركيا نصيبها من هذه السياحة أيضاً"

وأضاف:" تتمتع مسارات الدراجات بإمكانيات كبيرة في دول العالم المتقدمة ونسعى الآن لإدراج المدن القديمة ضمنها".

وقال "بارانر" أن الجمعية تقوم حالياً بإنشاء مسارات للدراجات في تركيا تمتد من ولاية "جناق قلعة" الشمالية الغربية إلى ولايتي "ألانيا" و"أنطاليا" الجنوبيتين. وسيتم في المراحل اللاحقة من المشروع، توسيع هذه المسارات لتشمل ولايتي "مرسين" و"هطاي" ليتم بذلك إنشاء أطول مسار للدراجات في العالم.

وأضاف أنه إلى جانب الثراء التاريخي وانتشار المواقع الأثرية على طرفي مسارات الدراجات، فإن هذه الطرق ستقود المغامرين أيضاً إلى فنادق فخمة وأماكن مبيت وتخييم راقية ومطاعم رائعة للراحة والاستجمام في أحضان الطبيعة.

وقال: "نعتقد أن حوالي 3 ملايين سائح سيستخدمون هذه المسارات سنوياً".

وستكون التكلفة اليومية لاستخدام هذه الطرق حوالي 15 يورو أي ما يعادل 115 ليرة تركية. وقال "بارانر" إن هذه السياحة الرياضية الصحية الجديدة لن تضيف نمطاً فريداً للسياحة في تركيا فحسب، بل ستسهم أيضاً في تحقيق دخل كبير للاقتصاد المحلي.

ومن المعروف أن منطقة الأناضول المسماة مهد الحضارات، هي موطن لعشرات المدن القديمة مثل "طروادة" و"أفسس" و"هيرابوليس" و"سارديس" و"بيرغامون" و"أفروديسياس" وغيرها.