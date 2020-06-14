طرابزون التركية تستعد لاستقبال زوارها العرب

تتطلع ولاية طرابزون التركية، المطلة على البحر الأسود، لاستقبال 150 ألف سائح خليجي، في الموسم السياحي الحالي بعد انحسار فيروس كورونا.

وقال فولكان قنطرجي، رئيس فرع اتحاد الوكالات السياحية التركية شرقي البحر الأسود، إن السياحة من أكثر القطاعات تضررا جراء كورونا.

وأضاف قنطرجي، أن السياح الخليجيين الأكثر زيارةً لطرابزون، وسيواصلون القدوم خلال الموسم السياحي الحالي، مع تخفيف تدابير مكافحة الفيروس.

وأوضح أن المنطقة استقبلت خلال الموسم السياحي الماضي، 500 ألف زائر من دول الخليج، والهدف حاليا هو استقبال 30 بالمئة من هذا الرقم (150 ألفا).

وأعرب عن توقعه بأن تشهد طرابزون إقبالا كثيفا من قبل السياح، خلال أغسطس/أب المقبل، فيما سيستمر الموسم السياحي لغاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتعد مدينة "طرابزون" الواقعة في منطقة البحر الأسود في تركيا أبرز الوجهات المفضلة لدى السياح العرب والخليجين على وجه الخصوص.

وتشتهر بمعالمها السياحية الرائعة وطبيعتها الساحرة، كما تعرف إقبالا على شراء العقارات، خاصة من قبل السياح الخليجيين.