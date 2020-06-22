تركيا.. بحيرة نمرود البركانية تستقبل زوارها بعد كورونا

بدأت بحيرة نمرود البركانية في ولاية بتليس جنوب شرقي تركيا، باستقبال الدفعات الأولى من زوّارها، تزامناً مع العودة إلى الحياة الطبيعية عقب تراجع انتشار وباء كورونا في البلاد.

وتقع البحيرة البركانية في منطقة تاتوان، على ارتفاع ألفين و250 مترا عن سطح البحر، وتحظى باهتمام كبير من السائحين المحليين والأجانب.

كما تحتل البحيرة مكانة عالمية بارزة، فهي ثاني أكبر بحيرة بركانية في العالم، والأكبر في تركيا.

وتسحر البحيرة السائحين من داخل وخارج تركيا بجمال المناطق الطبيعية التي تتضمنها، حيث تحتوي على أحواض ذات مياه ساخنة، وأخرى باردة، فضلا عن مغارة جليدية، ومدخنة بخارية، وأنواع شتى من الطيور.

وحازت البحيرة على "جائزة المثالية"، ضمن مشروع الوجهات الأوروبية المتميزة "عدن EDEN"، وتتميز بإطلالة فريدة وطبيعة بكر تنتظر الاستكشاف من جانب عشاق السفر.

وفي حديثه للأناضول، قال علي إمراه داغير، إنه جاء من ولاية وان (جنوب شرقي تركيا)، للتخييم برفقة أصدقائه في منطقة بحيرة نمرود.

وأوضح أن المنطقة تتضمن مسارات رائعة لممارسة رياضة المشي، داعياً عشّاق الطبيعة إلى زيارتها.

بدوره، قال إسرافيل أكان، إنه قصد بحيرة نمرود برفقه زملائه المدرّسين، لاستكشاف جمال المنطقة.