كلب يجيد ركوب الخيل في "كابادوكيا" التركية يجذب اهتمام السياح بمهارته

يعيش الكلب "بنجك" البالغ 14 عاماً وهو من فصيلة "سبانيل" مع صاحبه "فرحات ألتن تاش" وهو مرشد سياحي، في ولاية "كابادوكيا" التركية التي تمثل المنطقة السياحية الأكثر شعبيةً وسط تركيا.

وعلى مدى عدة شهور قام "ألتن تاش" الذي عمل سابقاً في مزرعة للخيول لمدة 11 عاماً، بتدريب كلبه الصغير على ركوب الخيل إلى أن أصبح الكلب قادراً على إظهار مهاراته النادرة أمام السياح الذين يزورون المنطقة.

وقال المرشد السياحي أن الكلب "بنجك" جاء إلى مزرعة الخيول عندما كان في الرابعة من عمره، وهو يعيش برفقته منذ عشر سنوات. وأضاف:"لقد علمته ركوب الخيل لأنه يحبها. ويمكنه أن يقف على ظهر الحصان حتى بدون سرج، وهو أمر صعب بالنسبة للبشر". كما أشار إلى أن هناك انسجام رائع بين "بنجك" والخيول.

ويجذب العرض المميز للكلب على ظهر الحصان انتباه السياح المحليين والأجانب الذين يلتقطون بمرح وفضول الصور التذكارية ومقاطع الفيديو لـ"بنجك" أثناء زيارتهم لكابادوكيا.

يذكر أن "كابادوكيا" المدرجة في قائمة التراث الثقافي العالمي لليونسكو منذ عام 1985، تجذب الملايين من السياح كل عام بمداخنها الخرافية الشهيرة وتشكيلات الصخور الطبيعية الفريدة والمدائن التاريخية تحت الأرض والأديرة الأثرية المنحوتة داخل الصخور فضلاً عن جولات المناطيد الملونة.