أنطاليا التركية الأولى عالميا في شواطىء "الراية الزرقاء"

حافظت ولاية أنطاليا التركية (جنوب غرب)، على مركزها الأول عالميا في عدد شواطئ الراية الزرقاء الموجودة بها، حيث بلغت 206 شواطئ.

واحتلت أنطاليا، أحد أهم مراكز السياحة عالميا، المرتبة الأولى في تصنيف الهيئة الدولية لشواطئ الراية الزرقاء لعام 2020، الخاص بتلك الشواطئ.

كما تصدرت أنطاليا الصدارة محليا في عدد شواطئ الراية الزرقاء، حيث تلتها ولايات موغلا بـ102، وإزمير بـ49، وأيدن بـ30 شاطئ أزرق.

ومؤخرا، جرى رفع أولى الرايات الزرقاء لعام 2020 في شاطئ "لارا باروت" بأنطاليا، تحت إشراف مؤسسة "البيئة والتعليم" الوقفية بتركيا (TÜRÇEV).

- الراية الزرقاء شهادة امتياز دولية

وقال منسق الراية الزرقاء بالمؤسسة، لقمان أتاصوي، إن منح الراية الزرقاء لأي شاطئ بالعالم بمثابة شهادة امتياز عالية.

وأوضح أتاصوي، أن السياح يبحثون عن معايير معينة من البيئة والبنية التحتية وجودة المياه ونظافة البحر في الوجهات السياحية التي يريدون زيارتها.

وأردف: "منح أحد الشواطئ الراية الزرقاء، يعني أن ذلك الشاطئ نظيف وآمن".

وتابع: "الراية الزرقاء تدل على أن الشاطئ يتبوأ مكانة مرموقة بين الشواطئ الأكثر شهرة وثقة حول العالم".

وأكد أن حصول أي شاطئ على الراية الزرقاء يعني أنه يحتوي على تلك المعايير الدولية.

وذكر أن أنطاليا قطعت على مدى 33 عاما الماضية، أشواطا مهمة في تحويل عدد كبير من شواطئها إلى شواطئ ذات راية زرقاء.

- شواطئ الراية الزرقاء تجذب السياح

وفي السياق، لفت أتاصوي، إلى أن أي شاطئ يحصل على الراية الزرقاء يعني أنه يوفر جميع الشروط المتعلقة بالبيئة والبنية التحتية وجودة المياه والأمن والخدمات والمرافق.

وأردف قائلا: "هذا ينعكس بصورة إيجابية للغاية على قدرة الشاطئ على جذب السياح".

وبين أنه وفقا لمعايير الراية الزرقاء، يتم تحليل جودة مياه البحر كل 15 يوما، وتنظيف الشاطئ دوريا.

واستطرد: "هذا إلى جانب إعادة التدوير، ومراقبة الحيوانات الأليفة، وإنقاذ رواد الشواطئ، والقدرة على تقديم الإسعافات الأولية، والتسهيلات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة".

وحول تدابير الوقاية ضد فيروس كورونا، ذكر أتاصوي، أن المؤسسة التزمت بزيادة تلك التدابير، وتطبيق معايير مثل التباعد الاجتماعي والتعقيم.

- شواطئ أنطاليا.. تحول نحو العالمية

كما أشار أتاصوي، إلى أن أنطاليا باتت تمتلك خبرات يشار إليها بالبنان في مجال الالتزام بمعايير الراية الزرقاء.

واستطرد: "لا سيما وأن عدد الشواطئ الزرقاء بها وصلت هذا العام إلى 206 شواطئ، تلتها فالنسيا الإسبانية بـ 134، وأوكيتاني الفرنسية بـ 109".

ولفت إلى أن رفع الرايات الزرقاء بشواطئ الولاية سيستمر خلال الفترة المقبلة، بعد رفع أولى الرايات في شاطئ "لارا باروت".

بدوره، قال المدير العام لمجموعة "لارا باروت"السياحية التركية، جم قره جان، إن الرايات الزرقاء وثيقة مهمة جدًا في قطاع السياحة والتحول نحو العالمية.

وذكر قره جان، أن العاملين في القطاع السياحي يبذلون بالتعاون مع وزارة السياحية التركية، جهودا لاتخاذ الإجراءات اللازمة تماشيا مع معايير الرايات الزرقاء.

يُذكر أن "الراية الزرقاء أو العلم الأزرق Blue Flag" هي علامة بيئية تمنحها مؤسسة التعليم البيئي العالمية غير الحكومية (FEE) للشواطئ والموانئ التي تستوفي معايير معينة مثل جودة الماء، والإعلام والتّثقيف البيئي، والإدارة والسلامة البيئية.