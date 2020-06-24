تركيا تعتزم افتتاح مراكز لاختبار كورونا في المطارات

أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي، محمد نوري إرسوي، أنه سيتم افتتاح مراكز لاختبار فيروس كورونا في المطارات التركية اعتبار من يوليو/ تموز القادم.

جاء ذلك في كلمة له، الأربعاء، خلال مشاركته باجتماع محرري وكالة الأناضول بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أنه سيتم افتتاح مراكز اختبار كورونا في المطارات المزدحمة اعتبارا من أول يوليو/ تموز القادم، وفي 15 من الشهر نفسه في باقي المطارات.

وأكد أن تركيا باتت من أكثر الدول أمنا فيما يتعلق بفيروس كورونا بحيازة منشآتها على شهادة السياحة الآمنة المتوافقة مع المعايير الأوروبية.

وأشار أن عدد الفنادق التي تقدمت بطلب الحصول على شهادة السياحة الآمنة تجاوزت 727 فندقا، وأكثر من 900 مطعم.

وأكد أنهم ماضون في تحقيق هدف تركيا لعام 2023 المتمثل في استقبال 75 مليون سائح وبعوائد تصل إلى 65 مليار دولار.

وذكر إرسوي أنهم أعدوا خطابات تتضمن تفاصيل البنية التحتية الصحية في المناطق السياحية في عموم تركيا وأرسلت إلى 100 دولة ترسل سياحا إلى تركيا.

وأشار إلى تنظيمهم فعالية ترويجية حول "السياحة الآمنة" التي تقدمها تركيا في مرحلة عودة الحياة إلى طبيعتها في ظل مكافحة كورونا.

ولفت إلى حضور 60 سفيرا وعدد كبير من الصحفيين الأجانب إلى ولاية أنطاليا جنوب غربي تركيا، للمشاركة في الفعالية الأسبوع الماضي.

وأوضحت وزارة الثقافة والسياحة التركية في بيان الأحد، أن برنامج شهادة السياحة الآمنة سينظم بالتعاون مع وزارات الخارجية والداخلية والمواصلات والصحة، وممثلي قطاع السياحة في البلاد.

وأضافت أن البرنامج يعتمد على 4 ركائز أساسية، هي "صحة وسلامة المسافر"، و"صحة وسلامة العامل"، و"التدابير المتخذة في المنشآت"، و"التدابير المتخذة في وسائط النقل".