أول طائرة سياح من ألمانيا تصل أنطاليا التركية

سيرت شركة "كوريندون" للطيران، أولى رحلات الموسم السياحي الصيفي بين مدينتي دوسولدورف الألمانية، وأنطاليا التركية.

وذكرت الشركة (مقرها أنطاليا) في بيان، السبت، أنها بدأت في تسيير الرحلات الجوية من أوروبا نحو أنطاليا و11 مدينة أخرى في تركيا، بعد توقف الرحلات الدولية جراء تفشي فيروس كورونا.

وحطت الطائرة، التي حملت على متنها 130 مسافرا، بمطار "فرابورت تاف" بأنطاليا، المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

وشهدت الرحلة اتخاذ كافة التدابير الوقائية، حيث جرى نقل المسافرين عبر حافلات خاصة من الطائرة إلى مبنى المطار، وقياس درجات حرارتهم.

ونقل البيان، عن رئيس مجلس إدارة الشركة، يلديراي كرايير، قوله: "قمنا بالعديد من الحملات في الخارج للتعريف بأن تركيا آمنة للسياح".

وأضاف كرايير، أن الشركة طورت خدماتها من أجل قضاء السياح الألمان عطلتهم في تركيا بأمان.

يُذكر أن تفشي كورونا عالميا، أجبر العديد من القطاعات الاقتصادية على التوقف، بينها قطاعا الطيران والسياحة وغيرهما.