اكتشف تركيا من جديد.. فعاليات للترويج السياحي ما بعد كورونا

أشاد السفير الروسي لدى أنقرة، أليكسي يرخوف، بالجهود التركية المبذولة لتوفير أقصى درجات السلامة والأمان من الناحية الصحية للسياح والزوار الوافدين إلى أراضيها.

وقال يرخوف، في تصريح للأناضول: "لقد أعجبت كثيرًا بالجهود التي يقوم بها المسؤولون الأتراك لضمان صحة وسلامة السياح الذين يفدون إلى بلادهم لقضاء الإجازة".

وأشار إلى أنه شارك الأسبوع الماضي في فعالية "اكتشف تركيا من جديد" بولاية أنطاليا جنوبي البلاد، بمشاركة العديد من السفراء الأجانب.

ولفت إلى تقديم تركيا نظام "شهادة السياحة الآمنة" في مرافقها السياحية خلال مرحلة عودة البلاد إلى الحياة الطبيعية تدريجيا، ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبحسب مسؤولين أتراك فإن نظام "شهادة السياحة الآمنة"، يغطي مجموعة واسعة من التدابير التي يتعين اتخاذها، من النقل إلى الإقامة، وحتى الحالة الصحية للعاملين في المرافق والمسافرين.

وهذه الشهادة التي تصدرها هيئات تصديق دولية، توثق استيفاء شروط ذات مستوى عالٍ من الصحة والنظافة في المرافق الخدمية مثل المطارات ووسائل النقل والمطاعم وأماكن الإقامة.

وفي سياق متصل أعرب السفير يرخوف عن إعجابه الكبير بنظام "شهادة السياحة الآمنة" الذي تعتمده تركيا، داعيا البلدان الأخرى إلى نقل هذا النظام إليها.

وأوضح السفير الروسي، أن السلطات التركية تبذل جهودا كبيرة في هذا الإطار داخل الفنادق والمرافق السياحية والمطارات، لتوفير أقصى درجات الراحة والسلامة الصحية للمسافرين والسياح.

وأكد أن المؤسسات الروسية والتركية تقوم بمباحثات حول قضايا تتعلق باستئناف رحلات السياح الروس إلى تركيا.

وكانت وزارة الثقافة والسياحة التركية، قد أعلنت أنها أول بلد في أوروبا أدخلت حيز التنفيذ نظام شهادة السياحة الآمنة.

والأسبوع الماضي، شارك 50 سفيرا والعديد من الدبلوماسيين الأجانب والصحفيين في تركيا، بفعالية "اكتشف تركيا من جديد" نظمتها وزارة الثقافة والسياحة التركية بولاية أنطاليا جنوبي البلاد.

وعرضت الفعالية الخدمات السياحية التي تقدمها البلاد خلال مرحلة العودة إلى الحياة الطبيعة ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا، مع توفير السلامة الصحية والراحة للسياح والزوار.

وخلال الفعالية قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن بلاده تعمل على توفير ظروف النظافة للسياح وضمان عودتهم بأمان إلى بلادهم بعد قضاء عطلتهم في تركيا.