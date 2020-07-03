وزير الخارجية الأوكراني: تركيا الأفضل في وقاية السياح من كورونا

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أنّ تركيا من حيث إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، تعد الأفضل في حماية السياح.

جاء ذلك في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو بعد الاجتماع الثامن لمجموعة التخطيط الاستراتيجي المشترك التركية الأوكرانية.

وأشار كوليبا، الذي يعدّ أول وزير ضيف على أنطاليا، بعد تخفيف إجراءات كورونا، إلى أنّ التدابير التي تتخذها تركيا هي الأفضل، وأنه لمس ذلك بنفسه.

وحول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين أكد الوزير الأوكراني على مواصلتهم المباحثات مع الجانب التركي، معربا عن ثقته في إحراز نتائج بهذا الخصوص، مع وجود الإرادة السياسة في كييف وأنقرة.

وقال :"لن تجدوا لأوكرانيا حليفاً أفضل من تركيا، هذا التحالف سيكون أقوى عبر التعاون والاستثمار المتبادل".