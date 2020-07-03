وزير السياحة التركي: جاهزون لاستقبال الزوار أكثر من معظم دول أوروبا

قال وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، إن قطاع السياحة في بلاده أكثر جاهزية من نظرائه في معظم الدول الأوروبية.

وأشار بيان صادر عن وزارة السياحة، الجمعة، إلى الزيارة التي أجراها أرصوي برفقة وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، ونائبة وزير الصحة أمينة ألب ميشه، إلى العاصمة الألمانية برلين، أمس الخميس.

وأضاف أن أرصوي أطلع المسؤولين الألمان على نظام "منح شهادات السياحة الآمنة" الذي بدأت تركيا بتطبيقه مؤخرا.

وعقد أرصوي لقاء مع وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر ألتماير، لبحث إلغاء تحذير السفر إلى تركيا.

وحسب البيان، أجرى أرصوي وألتماير لقاء إيجابيا في هذا الشأن، حيث أكد الوزير التركي على أن قطاع السياحة في بلاده أكثر استعدادا من معظم الدول الأوروبية.

ولفت أرصوي في اللقاء إلى أن بلاده ألزمت الفنادق التي تضم أكثر من 50 غرفة باستخراج شهادة السياحة الآمنة، فضلا عن تقديمه شرحا حول حزمة التأمين الشامل التي أعدتها تركيا لزوارها.

كما أكد أرصوي على قلة أعداد المصابين بفيروس كورونا في المناطق السياحية بالبلاد.