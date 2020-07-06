ألمانيا: واثقون من استئناف السياحة مع تركيا قريبا

أعرب مفوض الحكومة الألمانية لشؤون السياحة توماس بارايس، الإثنين، عن ثقته باستئناف السياحة إلى تركيا في وقت قريب.

وأكد بارايس في مقابلة مع قناة "إن تي في" المحلية، ضرورة التعامل بشكل عادل مع كل بلد في المجال السياحي.

وأضاف "أنا متأكد من أننا سنبدأ قريبا السياحة مع تركيا"، مبينا أن حكومة بلاده عقدت مباحثات مثمرة الأسبوع الماضي مع وزيري الخارجية، والثقافة والسياحة التركيين في برلين.

ونوّه بارايس بالإجراءات التركية في مكافحة فيروس كورونا، مضيفا "إذا سارت الأوضاع على ما يرام، فقد كانت جيدة الأسبوع الماضي، يمكننا الاستعداد للانفتاح سريعا نسبيا".

وأفاد المفوض الألماني أن بلاده تواصل اتصالاتها مع المسؤولين الأتراك.

وقال "نقيّم الوضع أسبوعيا،حيث تستمر مباحثاتنا من أجل السفر الآمن".

وتوجه تركيا انتقاداتها إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي، بسبب عدم إدراج اسمها على لائحة البلدان الآمنة للسفر إليها على وقع وباء كورونا.

والأحد، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الاتحاد الأوروبي رفع قيود السفر عن بلدان؛ فقط لأن علاقاته السياسية معها جيدة؛ رغم ارتفاع إصابات كورونا بتلك الدول.

والثلاثاء الماضي، أعلنت دول الاتحاد الأوروبي إعادة فتح حدودها اعتباراً من مطلع يوليو/ تموز الحالي، للقادمين من 15 دولة اعتبرت أن وضع وباء كورونا فيها "جيد".

واستثنى قرار إعادة فتح الحدود الأوروبية، تركيا، بالرغم من نجاحها في مكافحة كورونا، بفضل البنية التحتية القوية، التي تمتلكها بمجال الصحة.