بين أحضان الطبيعة البكر: أفضل 5 مواقع للتخييم في محيط يبعد 3 ساعات عن إسطنبول

قد يسأم الكثير منا في فصل الصيف من أجواء المدن الحارة والمزدحمة، فماذا لو كسرنا حاجز الروتين اليومي وتوجهنا في عطلة نهاية الأسبوع برفقة خيمة وحقيبة صغيرة إلى بعض الهضاب والبحيرات التي توفر الراحة والهدوء بجمال طبيعتها ونقاء هوائها في منطقة مرمرة القريبة من إسطنبول؟

ولكن هل يمكننا حقاً العثور على أماكن نقية لم تشوهها يد المدنية القاسية بعد، في محيط قريب من إسطنبول؟

يقدم هذا المقال فرصةً نادرة للتواصل مع الطبيعة وقضاء بعض الوقت في أحضانها البكر، ويستعرض أماكن مناسبة للتخييم وقضاء الليل تحت النجوم، في محطات يمكن الوصول إليها بالسيارة في غضون ثلاث ساعات من إسطنبول.

منطقة "ساحل كوي" في مدينة "شيلة"

يقع مخيم "شاطئ إسطنبول" على ساحل البحر الأسود شمال مدينة إسطنبول في منطقة تسمى "ساحل كوي" في مدينة "شيلة"

القريبة من إسطنبول. ويمكن الوصول إليه بالسيارات الخاصة أو العامة أو بالحافلات ذات الرقم "139S" التي تنطلق من محطة "أوسكودار" ثلاث مرات في اليوم وتصل إلى موقف "ساحل كوي" حيث يوجد المخيم.

تتوفر في المخيم خدمة تأجير الخيام أو الأكواخ الخشبية الصغيرة "البنغولات" بالإضافة إلى إمكانية استخدام الخيام الخاصة الملكية. وترحب جذوع أشجار الصنوبر الكثيفة داخل المخيم، بالأراجيح المربوطة بينها والتي تتيح للإنسان الهارب من زحام المدنية استرخاءاً واستجماماً لا مثيل له. كما يمكن السباحة في مياه البحر الأسود الرقراقة والاستلقاء على الرمال الناعمة تحت أشعة الشمس.

يمتاز المخيم بمرافق خدمية كدورات المياه والأدواش ووجود مطعم بداخله.

منطقة "سولوكلو غول" في مدينة "بولو"

يمتاز مخيم "سولوكلو غول" بوجوده عميقاً في قلب الغابات التابعة لولاية "بولو" القريبة من إسطنبول. وتعد رسومه زهيدةً مقارنةً بما يقدمه من إمكانية التخييم على ضفاف بحيرة "ليتش" التي تغفو بين التلال الخضراء. بالإضافة إلى خدمات المرافق العامة وحاويات القمامة ودورات المياه. ويتوفر داخله حطب معد للبيع في أوقات الطقس البارد.

يعد نقيق الضفادع الرخيم علامة مميزة لهذا المكان القريب من بحيرةٍ تستضيف عدداً هائلاً من هذه المخلوقات المسالمة، كما تضم المنطقة 406 نوعاً مختلفاً من النباتات، 38 منها مستوطنة. وهناك عدد من مسارات المشي لمسافات طويلة تبدأ حول البحيرة ذهاباً وتتحول إلى الاتجاه المعاكس في الغابة إياباً. ويمكن استخدام بعض المبيدات للقضاء على إزعاج البعوض والتمتع بعطلة هادئة وجميلة في جو يغلب أن يكون غائماً جزئياً. وقد تمطر السماء فجأة في أيٍ من مواسم السنة فوق مياه البحيرة وعلى محيطها، فتنبعث من التراب رائحة الأرض الزكية وتُغطى البحيرة بطبقة من الضباب الساحر.

هضبة"صوغوجاك" في مدينة "صقاريا"

تقع هذه الهضبة العشبية الكبيرة على قمة جبل في سلسلة جبال "سامانلي" في ولاية "صقاريا". ويمكن استخدام خرائط غوغل للوصول إليها بالسيارة عبر طريق يمر من "Ilmiye" ومن ثم نصب الخيمة في أي بقعة مناسبة من الغابة الجميلة التي تكسو سفوح الهضبة أو فوق العشب الطويل الذي يمنح إحساساً يشبه السرير الناعم ويوفر ملعباً مثالياً لكرة القدم. كما تعد هذه البقعة مكاناً مثالياً للعائلات التي لديها أطفال إلى جانب كونها مثاليةً لتأمل النجوم ليلاً ومراقبة دوران الأرض الهادئ. ويمتاز التخييم في هذا المكان بأنه مجاني ويمكن استئجار بيوت صغيرة فيه.

كما تتوفر إمكانية ممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة تصل إلى 5 كيلومتر باتجاه ما يسمى ببرج النار أو Doğan Sivri. وإذا كان الجو صافياً يمكن رؤية بحيرة "صابنجا" الشهيرة من هذا المكان ويمكن كذلك رؤية زرقة البحر الأسود.

هضبة "سلطان بينار" في مدينة "بولو"

تقع هذه الهضبة على الحدود بين ولايتي "بولو" و"صقاريا" والتخييم في هذا المكان مجاني وممتع بالرغم من غياب المرافق. وتتيح الهضبة إمكانية ممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة وهي كذلك موطن لقرية ريفية سكانها طيبون ويبدون لهفة في مساعدة الضيوف ونجدتهم عند الطوارئ.

وتضم المنطقة العديد من الهضاب وهي محاطة بالغابات ومغطاة ببساط من العشب الأخضر يسهل التنزه بين ربوعها والاستكشاف والمغامرة مع التمتع باعتدال الطقس والهدوء وجمال الطبيعة.

جبل "أولوداغ" في مدينة "بورصة"

يتربع جبل "أولوداغ" على أعلى نقطة في منطقة مرمرة على ارتفاع 2.543 متر فوق مستوى سطح البحر. وهو مكان مناسب للتخييم لأصحاب الخبرة فقط بسبب عزلته وكثرة تعرضه للعوامل الجوية. ويوجد بالقرب من قمة الجبل ثلاث بحيرات تجعل المنظر خلاباً و تضفي عليه مزيداً من الروعة. والتخييم في هذا المكان المرتفع يلفه صمت استثنائي وتحفه برودة تشتد ليلاً لكن رائحة الحطب والدفء المنبعث منه كفيلان بجعله مدهشاً وفريداً خصوصاً مع انعدام وجود البعوض أو الحشرات نظراً لارتفاعه وبرودته.