تعرف على أقدم وأشهر الأشجار في تركيا

تكثر الأشجار المعمرة والقديمة في جميع أنحاء تركيا وهي بمثابة أرشيف حقيقي وتذكير حي بالماضي، سواء كان ذلك بسبب روابطها التاريخية أو جمالياتها أو أهميتها البيئية أو النباتية.

وتفتخر البلاد ببعض من أقدم وأشهر الأشجار في العالم، منها ما يقع في قلب الغابات بعيداً عن المسارات المطروقة، ومنها في وجهات يزورها الناس بشكل متكرر أو تقع بالقرب من المواقع السياحية الجميلة. ونستعرض في هذا المقال بعضاً من أقدم وأشهر الأشجار في تركيا.

شجرة الطقسوس الأقدم في العالم في "ألابلي/زونغولداك"

تم اكتشاف هذه الشجرة المعمرة في عام 2016، وتبين أنها تبلغ من العمر 4.112 سنة مما جعلها صاحبة لقب أقدم شجرة ليس في تركيا وأوروبا فقط بل أقدم شجرة طقسوس في العالم وواحدة من أقدم خمسة أشجار حية في كافة أقطاب الأرض. يبلغ ارتفاع الشجرة 25.5 متراً وقطر جذعها 7.7 متر، وتقع في غابة "غوملي" بمنطقة "ألابلي" في ولاية "زونغولداك" غرب البحر الأسود في تركيا. وقد اكتشفها السكان المحليون وتم إعلانها رمزاً طبيعياً للمكان. ويعتقد أنها الكائن الحي الوحيد المتبقي من العصر البرونزي.

ثاني أقدم شجرة طقسوس في "أنديرين/ كهرمان مرعش"

بعد أن فقدت مؤخراً لقبها كأقدم شجرة في تركيا، أصبحت شجرة الطقسوس التي يبلغ عمرها 2700 عام ثاني أقدم شجرة حية في تركيا. وهي واحدة من أقدم أشجار الطقسوس في العالم. تقع هذه الشجرة التي يبلغ ارتفاعها 56 متراً وقطر جذعها 5.4 متر في مدينة "أندرين" بولاية "كهرمان مرعش"، وتم اكتشافها على يد مصوري الطبيعة. ويرجح أن يكون عمر الشجرة أكبر من عمرها المعلن وفقاً لعدد حلقاتها الداخلية، نظراً لأن أشجار الطقسوس تصبح خاملة مع تقدمها بالعمر وقد تتوقف عن إنتاج حلقات جديدة بشكل دوري.

شجرة الأرز المعمرة في "كوملوجا / أنطاليا"

تم في السنوات الأخيرة اكتشاف شجرة أرز عمرها 2.334 عاماً في منطقة "كوملوجا" في أنطاليا وتبين أنها أقدم شجرة أرز في العالم. تقع الشجرة في محمية "ديبيك" الطبيعية ويطلق عليها السكان المحليون "أمبار كاتران"، ويبلغ ارتفاعها 26.7 متر ومحيطها 7.85 متر.

ثاني أقدم شجرة أرز في "ألمالي / أنطاليا"

تقع ثاني أقدم شجرة أرز في تركيا في محمية "Çığlıkara" الطبيعية في منطقة "ألمالي" المشهورة بغابات الأرز والواقعة في ولاية أنطاليا. ويعود تاريخ هذه الشجرة إلى 2.025 عام، ويبلغ ارتفاعها 25 متراً ومحيطها أكثر من 8 أمتار.

شجرة الجميز المعمرة في "كيمير / أنطاليا"

تقع هذه الشجرة في قرية "غيديلمة" بالقرب من منطقة "كيمير" السياحية في أنطاليا. يبلغ عمر الشجرة 2070 سنة وهي تنافس في قدمها أكبر أشجار نوعها في العالم حيث سجلت نفس العمر مع شجرة مماثلة لها في جورجيا. ويبلغ ارتفاع الشجرة 25 متراً ومحيطها 12 متر.

شجرة الزيتون المعمرة في "كركاغاج / مانيسا"

تنتصب هذه الشجرة المسنة في منطقة "كركاغاج" غرب ولاية مانيسا. ويعود تاريخها في الأصل إلى 1.656 سنة وفقاً لحساب عمرها بطريقة الحلقات. لكن باحثة هولندية اسمها "Ticia Vervoer" أجرت عام 2016 اختبار الكربون على الشجرة واستنتجت أنها تعود إلى نفس العام الذي ولد فيه عيسى عليه السلام. وهذا التقييم جعلها أقدم شجرة زيتون في تركيا. ويعتقد أن السيدة مريم العذراء زرعت بذور هذه الشجرة بنفسها وهي في طريقها إلى أفسس. وتم في عام 2013 تسجيلها كشجرة معمرة، وما يزال القرويون يحصدون زيتونها إلى الآن ويقال أنها تنتج أربعة أنواع مختلفة من الزيتون.

ثاني أقدم شجرة زيتون في "سيغاجيك /إزمير"

تقع ثاني أقدم شجرة زيتون في تركيا في مدينة تيوس القديمة في منطقة "سيغاجيك" الساحلية في ولاية إزمير. ويبلغ عمر الشجرة 1800 عام ويزورها السياح بانتظام كما تم قبل عامين تنظيم مزاد لزيت الزيتون من هذه الشجرة المعطاءة، وبيع نصف ليتر منه مقابل 30.000 ليرة تركية وتم تخصيص العائدات لمنح الطلاب.

أقدم شجرة سرو في "الفاتح/ إسطنبول"

في فناء مسجد "Kocamustafapaşa" في إسطنبول، تنتصب أقدم شجرة سرو في البلاد ويبلغ عمرها 1400 عام وهناك الكثير من الروايات المتعلقة بهذه الشجرة مثل الاعتقاد بأنها كانت تستخدم للتحكيم بين المتنازعين. ولم تعد الشجرة على قيد الحياة الآن ولكن هناك بعض البقايا والأساطير المحيطة بها.

شجرة الجميز القديمة في "إنكايا / بورصة"

قد لا تكون شجرة الجميز البالغة 600 عاماً في منطقة "إنكايا" بولاية بورصة واحدة من أقدم الأشجار في تركيا، لكنها بكل تأكيد واحدة من أشهر الأشجار في البلاد وأصبحت معلماً تاريخياً بسبب موقعها في حديقة جميلة في قرية "إنكايا" على الطريق إلى عاصمة الرياضات الشتوية في "أولوداغ". يبلغ ارتفاع الشجرة 35 متراً وقطر جذعها 18 متراً و تحتوي على 13 فرعاً.