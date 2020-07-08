وسط اتخاذ كافة التدابير.. كبادوكيا التركية تستأنف استقبال السيّاح

بدأت منطقة "كبادوكيا" السياحية الشهيرة بولاية نوشهير وسط تركيا، باستقبال السيّاح الأجانب، عقب استئناف السلطات التركية، رحلات الطيران الدولية، ضمن إطار العودة إلى الحياة الطبيعية بعد وباء كورونا.

كبادوكيا المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة للتراث العالمي "يونسكو"، تُعتبر من المراكز السياحية الهامة في تركيا بل والعالم، لما تتمتع به من مزارات سياحية ذات شهرة عالمية واسعة.

وتضم كبادوكيا "مداخن الجن"، ووديانا مغلقة بتكوينات صخرية طبيعية، ومدناً تحت الأرض، فضلا عن أديرة تاريخية، وجولات بمناطيد الهواء. لذلك باتت مركز جذب سياحي من كل حدب وصوب من أطراف المعمورة.

وسبق قدوم السيّاح الأجانب إلى المنطقة المذكورة، اتخاذ السلطات الرسمية وأصحاب المنشآت السياحية والخدمية، كافة التدابير اللازمة للوقاية من كورونا.

ويتصدر قضاء "أورغوب" و"أفانوس" الوجهات المفضلة للسياح في كبادوكيا، حيث تشهد تنظيم رحلات بالمناطيد الحرارية.

وقالت السائحة الكولومبية، مانويلا غارجيا، إنها جاءت إلى قضاء "غورمه" لزيارة "مداخن الجن".

بدروها، أعربت السائحة القادمة من الأوروغواي، دانيلا داكود، عن شكرها لتركيا لكونها من أولى البلدان التي فتحت أبوابها لهم.

وقالت إنها تستمتع بالتجوّل في جنبات كبادوكيا، مشيدة بجمالها الطبيعي والتاريخي.

من جانبه، قال علي شانوز، عضو المجلس التنفيذي لاتحاد وكالات السياحة التركية "تورساب" في كبادوكيا، إن المنطقة بدأت باستقبال السيّاح الأجانب في مرحلة ما بعد كورونا.

وأضاف أن الزوار الأجانب أشادوا بالتدابير المتخذة للوقاية من كورونا، في المنشآت السياحية بكبادوكيا.