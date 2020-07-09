أنقرة.. سفيرا باراغواي والفلبين يشيدان بالتدابير الصحية المتبعة للموسم السياحي

ثمَّن السفيران لدى أنقرة، الباراغواياني سيفيرينو أدريان فالديز بيرالتا، والفلبيني راؤول سالافاريا هيرنانديز، على التدابير التي اتخذتها تركيا في مواجهة فيروس كورونا وعلى الإجراءات المتبعة خلال الموسم السياحي مؤكدين أنها "كافية وشاملة".



سفير باراغواي لدى أنقرة بيرالتا، الذي أجرى مؤخرًا زيارة إلى مدينة أنطاليا حيث أتيحت له الفرصة لمشاهدة عرض أوبرا وباليه أنقرة في مسرح "اسبندوس" القديم، أكّد أنه شارك في برنامج "أعد اكتشاف أنطاليا" الترويجي، حيث قدّم وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي شرحاً واضحاً للغاية ومفصلاً حول البرنامج الترويجي والسياحة الآمنة في أنطاليا.



وشدد بيرالتا على أن التدابير المتخذة في تركيا لمواجهة كورونا خلال الموسم السياحي كافية وشاملة، وتوفر أعلى درجات الأمان للسائح لإستمتاعه بالطبيعة الخلابة في مناطق مختلفة من تركيا.



إجراءات مطار أنطاليا شاملة للغاية:



وذكر بيرالتا أنه وقف شاهدًا على الإجراءات والتدابير المتخذة في مطار أنطاليا، لمواجهة فيروس كورونا وتوفير أعلى درجات الأمان للسياح المحليين والأجانب.



وقال: "كانت الإجراءات المتخذة في المطار شاملة للغاية، من قياس درجات حرارة المسافرين، وتعقيم المرافق العامة، وإجراء الاختبارات الطبية اللازمة، وحتى الحفاظ على التباعد الاجتماعي. إن وزارة السياحة تعمل على تنفيذ جميع القرارات والتوصيات الصادرة عن وزارة الصحة، بما يضمن توفير بيئات صحية للسياح".



ولفت بيرالتا أنه تلقى العديد من الأسئلة من مواطني بلاده المقيمين في أوروبا والراغبين بقضاء عطلتهم في تركيا، وأنه أعرب لهم عن ثقته بالإجراءات والاحتياطات الصحية المتبعة من قبل الحكومة التركية.



جربنا بأنفسنا:



ولفت بيرالتا إلى أنه أجرى مع عقيلته زيارة إلى أبرز المواقع السياحية في مناطق فتحية ومرمريس وموغلا، كما أقام في أحد الفنادق لبضعة أيام في بودروم.



وقال: "لقد جربنا بأنفسنا جميع الإجراءات والاحتياطات الصحية المتبعة في المواقع السياحية، والتي يجري تطبيقها والالتزام بها بشكل جيد، بما ينسجم مع توصيات وزارة الصحة".



وتابع: "عندما وصلنا إلى الفندق، قاموا بقياس درجة حرارتنا، فيما جرى تعقيم الغرفة التي سنقيم فيها. كانت هناك معقمات في كل مكان. تم إيلاء عناية خاصة لإعداد الأطعمة والمشروبات الصحية والمحافظة على قواعد التباعد الاجتماعي والالتزام بجميع التوصيات الصحية، لاسيما خلال تناول وجبات الإفطار والغداء والعشاء".



وأشار بيرالتا إلى أن إدارة الفندق حرصت على الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، خصوصًا على الشاطئ، حيث جرى توزيع أسرة التشمس على مسافة مناسبة، وتم تغطية المناشف بواقيات بلاستيكية، فيما ارتدى جميع الموظفين القفازات والكمامات.



بدوره، أشاد سفير الفلبين لدى أنقرة راؤول سالافاريا هيرنانديز، ببرنامج شهادات السياحة الصحية الذي أطلقته وزارة السياحة التركية لوضع معايير مهمة تتعلق بالنظافة والشروط الصحية، وقواعد التباعد الاجتماعي.



وعبّر هيرنانديز عن شكره لوزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي على الدعوة التي وجهاها له للمشاركة في برنامج "أعد اكتشاف أنطاليا" الترويجي في أنطاليا.



وأشاد هيرنانديز بالجمال الطبيعي الذي تمتلكه أنطاليا، مشيرًا أن العروض التي قدمها تشاوش أوغلو وأرصوي في البرنامج كانت واضحة للغاية.



ولفت هيرنانديز الى أن البرنامج أظهر أن تركيا جديرة بالثناء لأن الجميع يولى أهمية كبيرة بصحة السياح وسلامتهم.



وأشار هيرنانديز إلى أن برنامج شهادات السياحة الصحية سوف يوفر للسائحين الأمان والثقة اللازمين للسفر إلى الخارج، في الوقت الذي تتخذ فيه تركيا تدابير كافية وشاملة لمواجهة كورونا خلال الموسم السياحي.



وبموجب البرنامج، تقوم وزارة الصحة التركية، بالتعاون مع وزارات الخارجية والداخلية والسياحة ومؤسسات دولية متخصصة، بمنح شهادة تؤكد التزام الفنادق والمطاعم والمنتجعات بمعايير السلامة من انتشار فيروس كورونا.



ويعتمد البرنامج على 4 ركائز أساسية هي صحة وسلامة المسافر، وصحة وسلامة العامل، والتدابير المتخذة في المنشآت، والتدابير المتخذة في وسائط النقل، ويتم من خلاله توثيق النظافة ومعايير السلامة الصحية في الطائرات والمطارات والفنادق والمطاعم.