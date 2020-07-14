إقبال في سواحل مرسين التركية على سياحة "الكرافانات"

زاد الإقبال على قضاء العطل في البيوت المتنقلة "كرفانات"، لدى سواحل ولاية مرسين التركية، عقب وباء كورونا الذي غيّر العديد من أنماط حياة البشر، منها السياحة وقضاء العطل.

مرسين التي تمتلك ساحلاً بطول 321 كيلو مترا على البحر المتوسط، تضم مدناً قديمة، وقرى لقضاء العطل بين أحضان الطبيعة، ما جعلها وجهة مفضلة للسيّاح المحليين والأجانب.

وخصصت بلدية "أردملي" بمرسين، مكاناً لتخييم "الكرفانات"، في منطقة ساحلية بين أحضان الطبيعة.

وبإمكان الزوّار استئجار أو شراء الكرفانات، والمبيت فيها وسط الاستمتاع بإطلالة البحر والطبيعة.

التركية نورتان غران، قالت إنها ومنذ 10 سنوات تقضي عطلها في "الكرفانات"، معربة عن إعجابها بهذا النوع من العطل، في أجواء طبيعية.

وأشارت إلى أن "الكرفانات" توفر كافة الاحتياجات الأساسية اللازمة في العطل، فضلاً عن أنها صديقة للبيئة.

بدوره، قال ياشار أسغين، إن قضاء العطل في "الكرفانات" يمثّل الحرية بالنسبة له، فضلاً عن أنها إيجابية للصحة النفسية، على حد تعبيره.