الإعلام الأوكراني يشيد بالتدابير الوقاية في المنتجعات السياحية التركية

أشادت وسائل إعلام أوكرانية، بتدابير الوقاية المتخذة من قبل السلطات التركية في المنتجعات والبلدات السياحية بتركيا.

وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية، الأربعاء، أن تركيا هي أول بلد سياحي يفتح أبوابه أمام المواطنين الأوكرانيين.

وأشارت الوكالة إلى أن تدابير الوقاية التي تتخذها السلطات التركية في المنتجعات والبلدات السياحية، ناجحة جداً، وأن مخاطر فيروس كورونا في تركيا أقل بكثير مقارنة بأوكرانيا.

وأضاف البيان أن السُياح الأوكرانيين في تركيا، يقضون عطلاتهم في أجواء مريحة جدا خلال الموسم السياحي الحالي نظراً إلى قلة عدد السياح مقارنة بالسنوات السابقة.