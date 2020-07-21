حاتوشا.. قرية حيثية تأخذ السائح في جولة إلى حياة الناس اليومية قبل 3500 عام

تقدم القرية الحيثية التي بنيت في منطقة "بوغاز قلعة" في ولاية "جوروم" وسط تركيا، تعريفاً تفصيلياً بالحياة اليومية التي عاشها سكان العاصمة الحيثية "حاتوشا" Hattusa قبل 3500 عام. ويأمل القائمون على هذا المشروع في استقبال المزيد من السياح في المنطقة مع افتتاح القرية التاريخية للزيارة.

وقد بدأت محافظة "بوغاز قلعة" عام 2016 مشروع القرية الحيثية في موطن واحدة من أقدم الحضارات في الأناضول، بهدف جذب السياح لزيارة "حاتوشا" عاصمة الحيثيين والمنتزه الوطني التاريخي الأهم في المنطقة. وتم بناء القرية الحيثية بميزانية قدرها 2.406.000 ليرة تركية في نطاق مشروع مدعوم من الوكالة المركزية لتنمية البحر الأسود. وتحمل جدران القرية زخارف حيثية، ويقف تمثالان لأسدين ضخمين على جانبي المدخل.

يتكون الطابق الأرضي من القرية الحيثية من كافتيريا ومعرض فني ومتجر لإنتاج الحرف اليدوية وقسم مبيعات مخصص لجمعية تعاونية لسيدات الأعمال في "بوغاز قلعة"، بينما أُعدّ الطابق الثاني ليكون بمثابة بيت للضيافة. وسيتمكن السياح من مشاهدة الحياة اليومية للحيثيين كما كانت قبل 3500 عام، في حين ستحصل النساء في المنطقة على دخل إضافي من خلال بيع منتجاتهن اليدوية في القرية.

"مصطفى جيفتجي" والي "جوروم" زار القرية الحيثية المكتملة وتفقد الوضع النهائي للمشروع مع "يونس أتامان" والي "بوغاز قلعة". وفي حديثه للصحفيين بعد الزيارة، أوضح "جيفتجي" أن مشروع القرية الحيثية تم تنفيذه على مرحلتين: تشييد المبنى والتخطيط البيئي وقال: "في المرحلة الثانية من المشروع، تم تنفيذ تخطيط الحدائق والمناظر الطبيعية بميزانية تبلغ حوالي مليون ليرة تركية".

وأكد "جيفتجي" أن مشروع القرية الحيثية قد غير وجه "بوغاز قلعة" قائلاً: "آمل أن يجذب هذا المكان المزيد من السياح في المستقبل القريب بفضل الهوية الفريدة التي أعطاها هذا المشروع للمنطقة".

"حاتوشا" العاصمة الحيثية:

يمثل موقع "حاتوشا" القديمة إحدى أهم الوجهات السياحية في تركيا لما تمتلكه من أسوار بطول 6 كيلومترات وبوابات ضخمة وممرات تمتد تحت الأرض بطول 71 متراً بالإضافة إلى قصر الحيثين في "بيوكالي" وأكثر من 31 معبد أثري وصوامع قمح تاريخية. وقد تمت إضافتها إلى قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو في عام 1986 بسبب هياكلها المعمارية وموقعها الذي لا يزال محمياً بشكل جيد. كما منحتها اليونسكو أيضاً اسم "ذاكرة العالم" منذ عام 2001 بسبب النصوص المسمارية التي عثر عليها داخل المدينة والتي تمثل أقدم شكل معروف للغات الهندو أوروبية.

وكانت مدينة "حاتوشا" عاصمة للإمبراطورية الحيثية التي لعبت دوراً هاماً في تطوير الحياة المدنية في أواخر العصر البرونزي. وهي أول موقع تنقيب وطني في تركيا.

زيارة "حاتوشا" من خلال الواقع الافتراضي:

بالتزامن مع جهود محافظة "بوغاز قلعة" لجعل "حاتوشا" نقطة جذب سياحي على أرض الواقع، أكملت المحافظة أيضاً المرحلة الأولى من مشروع الواقع الافتراضي، الذي تم إعداده لإتاحة الفرصة لزيارة المدينة القديمة والتعرف على ما كانت عليه قبل 3500 سنة عبر تطبيق رقمي يمكن للزوار تحميله وزيارة منطقة المعبد الكبير في "حاتوشا" بتقنية ثلاثية الأبعاد والتعرف على الهياكل والتحف الموجودة هناك. كما يمكنهم الحصول على معلومات حول تاريخ الهيكل وخصائصه من خلال التسجيلات الصوتية في التطبيق.

ويجري العمل حالياً على إضافة عشرة مواقع أخرى إلى هذا التطبيق تباعاً بما في ذلك "بوابة الأسود" و"البوابة الأرضية" و"بوابة الملك" وغيرها.