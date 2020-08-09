روسيا تعلن استئناف رحلات "شارتر" إلى 3 وجهات تركية

أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للطيران المدني "روس أفياتسيا"، استئناف الرحلات غير المنتظمة "شارتر"، نحو ولاية أنطاليا، ومدينتي دالامان وبودروم التابعتين لولاية موغلا، جنوب غربي تركيا.

وأضافت في بيان، أن استئناف رحلات "شارتر" للوجهات التركية المذكورة، سيتم اعتباراً من الاثنين 10 أغسطس/آب الجاري.

وأوضحت أن من بين الشركات التي ستنظّم رحلات "شارتر" من روسيا إلى الوجهات التركية الثلاث، "الخطوط الجوية التركية" و"بيغاسوس".

وخلال العام الماضي، حلّت تركيا في المركز الأول بين بلدان العالم الأكثر زيارة من قبل السيّاح الروس، وذلك باستقبالها 7 ملايين.

وكانت تركيا وروسيا قد أعلنتا في وقت سابق، استئناف الرحلات الجوية بينهما اعتبارا من 1 أغسطس/ آب المقبل، بعد تعليقها في مارس/آذار الماضي، ضمن إطار تدابير مكافحة كورونا.