رقم قياسي في استقطاب السياحة الروسية في أنطاليا

هبطت في ولاية أنطاليا، 80 طائرة تحمل على متنها سيّاحاً روس عقب استئناف رحلات الطيران بين البلدين.

وبحسب معطيات مديرية الثقافة والسياحة في أنطاليا عاصمة السياحة التركية المطلة على البحر المتوسط، استقبلت الولاية العام الماضي، 15 مليونا و644 ألفاً و108 سواح اجانب، منهم 5 ملايين و582 ألفا و763 زائر روسي.

ورغم تأثير كورونا السلبي على القطاع السياحي في أنطاليا وتركيا بشكل عام، إلا أن استئناف رحلات الطيران بين تركيا وروسيا منذ مطلع أغسطس/آب الحالي، أعاد النشاط السياحي إلى أنطاليا وغيرها من الوجهات السياحية في البلاد.

وفي هذا الإطار، استقبلت أنطاليا في يوم واحد، 80 طائرة تحمل على متنها أكثر من 23 ألف سائح روسي.

وفي حديثه للأناضول، قال أركان ياغجي، رئيس اتحاد مشغلي الفنادق في منطقة البحر المتوسط، إن أنطاليا تتصدر الوجهات العالمية للسيّاح الروس.

وأعرب عن سعادتهم إزاء استئناف الإقبال الروسي الكبير على قضاء العطل السياحية في أنطاليا.

بدوره، قال أولكاي أطماجا، رئيس المجلس الإداري لجمعية الإداريين المحترفين للفنادق، إن الأيام الـ 10 الأخيرة شهدت ارتفاعاً كبيراً في نسب الحجوزات لدى الفنادق، من قبل السيّاح الروس.

وكانت تركيا وروسيا قد أعلنتا في وقت سابق، استئناف الرحلات الجوية بينهما اعتبارا من 1 أغسطس/ آب الجاري، بعد تعليقها في مارس/آذار الماضي ضمن إطار تدابير مكافحة وباء كورونا.

والعام الماضي، حلّت تركيا في المركز الأول بين بلدان العالم الأكثر زيارة من السيّاح الروس، وذلك باستقبالها 7 ملايين سائح روسي.