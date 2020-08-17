توقعات بانتعاش سريع للسياحة في تركيا مع استئناف الرحلات الجوية

توقع اتحاد الأنشطة والأعمال السياحية البديلة التركية، انتعاش قطاع السياحة بشكل سريع عقب استئناف الرحلات الجوية من روسيا وألمانيا إلى تركيا.

وأفاد جيم قاراجا، رئيس الاتحاد، أن بدء الرحلات الجوية ودخول السوق الألمانية السياحية إلى تركيا سيدفع قطاع السياحة للتعافي السريع كما هو الحال في السوق الروسية.

وأشار أن السياحة في أنطاليا شهدت تراجعا كبيرا بسبب تأثير جائحة كورونا، مؤكدا أن جروح قطاع السياحة في ولاية أنطاليا التأمت مع اليوم الأول من بدء الرحلات الجوية من روسيا.

وذكر أن السياحة في أنطاليا خسرت شهرين من هذا الموسم إلا أنها نجحت في اجتياز الاختبار الصعب، معربا عن أمله في حصد ثمارا جيدة في العام المقبل.

وتحولت تركيا إلى "علامة فارقة" في قطاع "السياحة الآمنة"، خلال فترة تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم، بفضل التدابير المتخذة وحملات الترويج التي تنفذها وزارة الثقافة والسياحة.

وخلال تفشي الفيروس، عملت وزارة الثقافة والسياحة، بالتعاون مع وزارة الصحة، على توفير التدابير اللازمة لتوفير "سياحة آمنة"، على مستوى المطارات والاستقبال والإقامة وجميع المرافق المدرجة في برنامج الزيارات.

كما أطلقت وزارة الثقافة والسياحة برنامج "شهادة السياحة الآمنة" في البلاد، ويتضمن مجموعة من التدابير المقترحة على نطاق واسع، يتم تطبيقها على كافة المواطنين والزوار الأجانب، الذين يقضون عطلتهم في تركيا.

وسبق أن أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قرة اسماعيل أوغلو، استئناف الرحلات الجوية الخارجية تدريجيا إلى 40 بلدا، اعتبارا من 10 يونيو/ حزيران، بعد تعليقها منذ 17 أبريل/نيسان الماضي.