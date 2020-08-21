إذا كنت تبحث عن الهروب من ضغوط الحياة والعمل، والاستمتاع بأشعة الشمس الصيفية الضاحكة، فهذا المقال يصف لك أجمل 10 شواطئ في تركيا، تلك التي يفضلها الناس من جميع الأعمار بسبب جمالها الأخاذ ومياهها الصافية الرقراقة ونعومة رمالها التي تغوص فيها الأقدام بعذوبة متناهية.

لم يتمكن كوفيد-19 مع شدة فوعته وانتشاره في جميع أنحاء العالم من إخماد سحر تركيا المذهل، وظلت البلاد وجهة آمنة وبلداً سياحياً للملايين من عشاقها من السياح والزوار من كافة البلدان، وذلك بفضل مواقعها التاريخية الساحرة وجمال طبيعتها وشمسها الساطعة وشواطئها الرملية وطعامها المنوع اللذيذ بالإضافة إلى عوامل أخرى يصعب إحصاؤها.

وتمتلك تركيا العشرات من الشواطئ الجميلة التي تمنح السياح المحليين والدوليين خيارات مختلفة من الاستجمام إلى السباحة ومن الغطس إلى اللعب على الرمل إلى غيرها من الأنشطة التي تدعو لزيارتها والتعرف عليها. ونذكر فيما يلي أهم 10 شواطئ خلابة في تركيا والتي تمكّن المصطافين من قضاء عطلة صيف لا تنسى.

1. شاطئ كابوتاش Kaputaş

يقع هذا الشاطئ جنوب تركيا على بعد 20 كيلومتراً من منطقة كاش القريبة من أنطاليا. وهو يبعد 7 كيلومترات فقط عن كالكان، حيث تلتقي الأودية الضيقة التي تعلوها سفوح شديدة الانحدار، بغابات كثيفة وسواحل ممتدة لتشكل خليجاً يحمل نفس اسم الشاطئ.

ويعد شاطئ "كابوتاش" أحد أكثر الشواطئ شهرةً في تركيا وأكثرها تفضيلاً لدى الكثير من السياح لاجتماع ميزتين هامتين فيه هما رماله البيضاء الرائعة ومياهه الزرقاء الفيروزية. ويمكن للمصطافين الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة حتى أثناء السباحة في مياهه ما يضفي مزيداً من المتعة الروحية وصفاء النفس.

2. شاطئ إليجا Ilıca

يقع شاطئ إليجا في بلدة "جيشمة" الصغيرة القريبة من مدينة إزمير المطلة على بحر إيجة. ويُشبّه جمال هذا الشاطئ بجمال جزر المالديف بسبب مياهه الفيروزية التي تجعله يحتل المرتبة الثانية بجدارة في هذا التصنيف. ومهما اشتد ازدحام الشاطئ خلال موسم الذروة، تظل مياهه نظيفةً وشفافة، ما يتيح للمصطافين مزيداً من الاستمتاع بالسباحة فيه. ويعد شاطئ "إليجا" الرملي الطويل عامل جذب رئيسي لملايين السياح الذين يأتون إلى "جيشمة" لقضاء عطلة الصيف، بالإضافة إلى ما تتمتع به البلدة الساحرة من منطقة تجارية نابضة بالحياة تضم العديد من المتاجر والمطاعم والخدمات المحاذية للشاطئ مباشرةً.

3. شاطئ أولودينيز Ölüdeniz

يقع هذا الشاطئ في منطقة فتحية التابعة لولاية موغلا على الساحل الجنوبي الغربي لتركيا، وهو وجهة إضافية رائعة أمام السياح الذين يتدفقون إليه في كل عام بعشرات الآلاف للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة والسباحة في بحره البلوري الشفاف. ويُعرف هذا الشاطئ أيضاً باسم "بلو لاغون" بسبب مياهه الضحلة التي تمنح الشعور بالاسترخاء والرغبة بقضاء معظم ساعات النهار بداخلها.

4. شاطئ إيزتوزو Iztuzu

يُعرف هذا الشاطئ التركي المشهور عالمياً والواقع في ولاية موغلا على بحر إيجة، باسم "شاطئ السلاحف" أيضاً. حيث يعتبر من أهم مناطق تعشيش سلاحف "كاريتا كاريتا" البحرية ضخمة الرأس في تركيا. وقد وصل عدد السلاحف التي تعشش في شاطئ "إيزتوزو" هذا العام رسمياً إلى 700 سلحفاة وهو أعلى رقم حتى الآن. ويبلغ طول هذا الشاطئ 4.5 كيلومترات وهو عبارة عن رقعة ضيقة من الأرض تشكل حاجزاً طبيعياً بين دلتا المياه العذبة لنهر "داليان" والبحر الأبيض المتوسط. ويشتهر شاطئ "إزتوزو" برماله الذهبية الناعمة وسفوح الجبال المغطاة بأشجار الصنوبر التي تحيط به ومياهه الممتازة للسباحة وركوب الأمواج.

5. شاطئ أوليمبوس Olympos

يقع شاطئ أوليمبوس في منطقة "كوملوجا" في أنطاليا، ويمكن الوصول إليه سيراً على الأقدام عبر مدينة أوليمبوس القديمة. وتوجد بالقرب من الشاطئ، نافورة تتدفق منها مياه الينابيع الشديدة البرودة وتصب في البحر المتوسط بعد أن تتعرج على شكل نهر جاري يوفر استراحة توقف منعشة وسط حرارة الصيف. أما مدينة أوليمبوس القديمة الواقعة بالقرب من جبل أوليمبوس الذي سكنته الآلهة اليونانية القديمة، فتنتشر فيها المواقع الأثرية على طول الطرق القديمة والمساحات الخضراء وعجائب الطبيعة الخلابة.

وقد تم إدراج شاطئ أوليمبوس في منشورات السياحة العالمية ضمن أفضل شواطئ جنوب أوروبا، وهو مركز عطلات يمزج بين التاريخ والطبيعة، حيث يجمع موقعه بين جمال خليج أوليمبوس المحاط بالخضرة وغنى التراث الثقافي بفضل آثار المدينة القديمة "ليسيا". وهو بالتأكيد مكان يستحق الزيارة أكثر من مرة في العام.

6. شاطئ كليوباترا Cleopatra

يقع شاطئ كليوباترا في ولاية "ألانيا" القريبة من أنطاليا، وهو أحد أكثر الشواطئ زيارة في المنطقة لشهرته التي يتمتع بها بفضل أعلامه الزرقاء، ومياه بحره المتوسط الصافية ورماله الذهبية الناعمة. ويغص الشاطئ في كل عام بالسياح الذين يستمتعون برماله التي تقول الأسطورة أنه تم استيرادها من الصحراء المصرية لأجل ملكة مصر فقط.

7. شاطئ كاباك Kabak

يقع شاطئ كاباك على سفوح جبل "باباداغ"، الذي يعد واحداً من 100 جبلٍ محمي في العالم. ويمتد هذا الشاطئ على بعد 33 كيلومتر من مركز مدينة فتحية. وهو وجهة مفضلة بشكل خاص للمصطافين الشباب، ونقطة جذب لعشاق الطبيعة أيضاً بسبب التنوع الغزير للنباتات المستوطنة والحياة البرية الغنية فيه وكذلك بسبب الخليج المشكل له والذي يمتد طوله ليصل إلى 200 متر.

ويعتبر ساحل "كاباك" تكويناً جيولوجياً نادراً في تركيا لأنه محاط من ثلاث جهات بالجبال والوديان العميقة والأنهار، وهو يفتح على البحر عبر شاطئ مرصوف بالحصى. وبالإضافة إلى مظهره الفريد يمثل شاطئ "كاباك" أحد أفضل وجهات العطلة في العالم، حيث أقيمت حوله المخيمات والبيوت الخشبية بدلاً من الفنادق الكبيرة بهدف حماية الحياة الطبيعية. كما يمر مسار "ليسيا" (The Lycian Way) الخاص بالمشي والذي يبلغ طوله 513 كيلومتراً عبر شاطئ كاباك.

8. شاطئ الجمل Camel

يقع هذا الشاطئ على سواحل بحر إيجة في مدينة "بودروم" التابعة لولاية موغلا. ويشتهر بحسب تسميته بركوب الجمال في منطقة منه تدعى "أورتاكنت" تقع على بعد حوالي 13 كيلومتراً من وسط المدينة. وتعرف منطقة "أورتاكنت" بمياهها الصافية وامتداد الرمال الناعمة بمحاذاتها وحدائق اليوسفي والحمضيات الكثيفة بالقرب منها. وشاطئ الجمل واحد من أهم منتجعات العطلات وأشهرها في المدينة بفضل ميزة الأعلام الزرقاء التي تعكس تلبية معايير جودة المياه والسلامة وإدارة البيئة. وتقام على هذا الشاطئ جميع أنواع الرياضات المائية، من الزلاجات النفاثة والتزلج الشراعي إلى المنصّات المائية القابلة للنفخ وغيرها. كما توفر مدارس الغوص وركوب الأمواج المنتشرة هناك دروساً خصوصية ودورات تعليمية للناشئة والبالغين.

9. شاطئ باتارا Patara

تم اختيار شاطئ "باتارا" كواحد من أفضل الشواطئ في العالم من قبل جريدة "تايمز" البريطانية عام 2005، ويُعرف هذا الشاطئ بأنه "أوسع شاطئ في شمال البحر المتوسط". وليس من المستغرب تصنيفه ضمن أفضل شواطئ العالم نظراً لكونه يمتد 12 كيلومتراً بمحاذاة الرمال البيضاء الجميلة. ويمتد شاطئ "باتارا" على طول المواقع السياحية الجنوبية بين "كالكان" و"كاش". ويُعتقد أنه مسقط رأس أبولو إله الشمس والضوء والشفاء والموسيقى عند الإغريق القدماء.

10. شاطئ كونيالتي Konyaaltı

يقع شاطئ كونيالتي قريباً من وسط مدينة أنطاليا. وهو أحد الشواطئ الرئيسية فيها، ويحتل شاطئ لارا المرتبة الثانية بعده. ويزدحم هذا الشاطئ المجاني والمفتوح للعامة، بالزائرين حتى نهاية شهر أكتوبر، حيث يستمتع السكان المحليون والسياح الأتراك والأجانب بالأيام الأخيرة من موسم السباحة والحمامات الشمسية عليه. ويعد شاطئ "كونيالتي" خياراً جيداً يسهل الوصول إليه للمقيمين وسط أنطاليا حيث يمكنهم الاستمتاع بمياه البحر المتوسط النظيفة.