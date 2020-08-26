أنطاليا التركية تستقبل 100 ألف سائح أجنبي في 3 أيام

استقبلت ولاية أنطاليا (جنوب)، عاصمة السياحة التركية المطلة على البحر المتوسط، 100 ألف سائح أجنبي وصلوا إليها خلال 3 أيام، على متن 510 طائرة.

وأوضحت مصادر من مطار أنطاليا أن الخطوط الدولية لدى المطار استقبلت مليونا و300 ألف سائح أجنبي منذ مطلع العام الحالي، نصفهم جاؤوا خلال أغسطس/آب الحالي فقط.

وتشهد الخطوط الدولية في مطار أنطاليا، هبوط قرابة 200 طائرة يومياً، وإقلاع العدد نفسه من الطائرات تقريباً.

ويشير القائمون على القطاع السياحي في أنطاليا، أن استئناف رحلات الطيران بين تركيا وروسيا، ساهم بدور كبير في زيادة أعداد السياح القادمين إلى الولاية التركية.

وإلى جانب روسيا، تستقبل عاصمة السياحة التركية، زواراً أجانب من بلدان أوروبية وعالمية أخرى، أبرزها بريطانيا، وأوكرانيا، وألمانيا.

يُذكر أن أنطاليا تُعتبر إحدى أهم مراكز استقطاب السياح في العالم، بفضل دفء مياه بحرها ورمالها الذهبية، وجمال طبيعتها الساحرة، فضلاً عن ثرائها بالوجهات الثقافية والتاريخية.