متطوعون يجمعون 2 طن من النفايات في منطقة فتحية السياحية

قام متطوعون الأحد الماضي بحملة لجمع النفايات من خليج يقع في منطقة فتحية السياحية جنوب غرب ولاية موغلا، وجمعوا ما يزيد على 2 طن من النفايات في يوم واحد.

وركب المتطوعون القوارب للوصول إلى خليج "داربوغاز"، حيث عملوا قرابة خمس ساعات متواصلة في جمع القمامة من مياه البحر في إطار مشروع بيئي نظمته بلدية فتحية ونادي "أولودينيز روتاري".

وتم في نهاية الحملة إرسال النفايات القابلة لإعادة التدوير إلى مرفق إعادة التدوير في بلدية فتحية.

وقال "عالم قره جا" رئيس بلدية فتحية في بيان أصدره عقب انتهاء الحملة، إن منطقة فتحية تضم بعضاً من أجمل الجزر والخلجان في تركيا، ويجب المحافظة على بيئتها الطبيعية الجميلة لدى الاستمتاع بها وحمايتها.

وأضاف: "نطلب من الزوار الذين يعيشون في المنطقة ويأتون لقضاء العطل في أحضان الطبيعة ألا يرموا نفاياتهم فيها. يجب أن نترك بيئتنا الطبيعية الرائعة نظيفةً للأجيال القادمة".