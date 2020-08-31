فوربس تصف تركيا بالـجنة الجديدة لأثرياء العالم

وصفت مجلة "فوربس" الأمريكية في نسختها الفرنسية، تركيا، بالـ"جنة الجديدة" لأثرياء العالم، على خلفية إعادة فرض دول مثل فرنسا وإسبانيا قيود على السفر إليهما إثر تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وقالت المجلة إن تركيا "أصبحت الوجهة المفضلة للأثرياء من جميع أنحاء العالم".

ولفتت أن إسبانيا استقبلت هذا الصيف يخوتا أقل بنحو 26 قاربا، كما تراجع عدد اليخوت المتجهة إلى فرنسا بنحو 16 قاربا، مقارنة بالعام الماضي.

فيما أشارت إلى أن عدد اليخوت المتجهة إلى كرواتيا وتركيا واليونان بلغ أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات.

وحسب المجلة، كان المثير للدهشة هو الإقبال على زيارة تركيا من قبل أثرياء العالم بمختلف جنسياتهم، بعدما كانت الأكثر تفضيلا من قبل النخبة الروسية.

وأضافت "فوربس" بالقول: " مياه تركيا تجذب الآن المزيد من الزوار من جميع أنحاء العالم، وفي يوليو/ تموز الماضي رسى اليخت العملاق شهرزاد، المملوك لأحد أثرياء منطقة الشرق الأوسط في مدينة بودروم، جنوب غربي تركيا.

وفي السياق، أشارت المجلة أنه في منتصف أغسطس/ آب الجاري، أظهرت صورا رسو اليخت العملاق "فلاينج فوكس" الذي يبلغ طوله 136 مترا عند سواحل بودروم.

وتزعم شائعات أن اليخت يملكه رجل الأعمال الامريكي ومؤسس موقع أمازون جيف بيزوز والذي يعرضه للإيجار بمبلغ 4 ملايين دولار أمريكي أسبوعيا.

ويعد "فلاينج فوكس" أكبر يخت متاح للإيجار في العالم.