حديقة حيوانات طرسوس تستقبل 57 حيواناً من حديقة حيوانات إزمير

استقبلت حديقة حيوانات "طرسوس" التابعة لولاية مرسين جنوب تركيا يوم الاثنين، 57 حيواناً جديداً من 11 نوعاً مختلفاً.

وضمت قائمة الحيوانات الوافدة، أنواعاً من الضباع والثعابين والغزلان والحجل التي تم نقلها من حديقة الحياة البرية في "إزمير" نتيجة لتجاوزها العدد المسموح به لإيواء الحيوانات، وفقاً لبلدية "إزمير".

وقبيل وصول الحيوانات المنقولة كانت حديقة حيوانات "طرسوس" تضم 83 نوعاً مختلفاً. لكن المقيمين الجدد أضافوا إلى مملكة الحيوانات في الحديقة أنواعاً أكثر، لتتحول إلى مركز جذب سياحي للضيوف والزوار.

وقال بيان البلدية إن الحديقة الطبيعية أرسلت بدورها ثلاثة حيوانات من "ماعز الأنغورا وخنازير قزم" إلى حديقة "إزمير" للحياة البرية.

وتم تنظيم تبادل الحيوانات من خلال التعاون بين بلدية "إزمير" وبلدية "مرسين"، بهدف الحفاظ على مستوىً عالٍ من الرعاية للحيوانات عن طريق توفير أمكنة أقل اكتظاظاً لمعيشتهم.

يذكر أن حديقة حيوانات "طرسوس" استقبلت مؤخراً سبعة مواليد جدد، حيث ولد فيها مع بداية الصيف، 3 غزالان، و2 من الأيائل، و1 من الغزلان الحمراء، و1 من الغزلان ذو الذيل الأبيض. وجميعهم تلقوا رعايةً فائقةً من الموظفين.