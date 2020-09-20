البحيرات السبع.. محمية تركية ساحرة قريب مدينة بولو

تعد محمية "يدي غوللر" الشهيرة ببحيراتها الخلابة، بولاية بولو شمالي تركيا، مقصدا لعشاق الطبيعة، لا سيما نهاية الأسبوع.

وتبعد المحمية (وتعني بالعربية البحيرات السبع) 40 كم عن مركز مدينة بولو، وتستقطب السياح بجمالها الساحر.

وتشهد المحمية التي تستمد اسمها من 7 بحيرات موجودة فيها، إقبالا كبيرا من الزوار الذي يقصدونها إما في رحلات يومية، أو للمبيت في خيام أو كرفانات.

ويحرص زوار المحمية على توثيق المشاهد الساحرة بعدسات كاميراتهم.

وتحظى "بولو" باهتمام الكثير من السياح، بفضل الغابات والمساحات الخضراء، التي تغطي 65 % من أراضي الولاية، وبحيراتها التي يصل عددها نحو مئتي بحيرة.