عقب انتشار كورونا في أوروبا مجدداً.. السياّح البريطانيون يقصدون تركيا

عقب ارتفاع معدلات انتشار فيروس كورونا، مجدداً في أوروبا، بدأ السيّاح البريطانيون يقصدون تركيا لقضاء عطلة الخريف فيها.

وقال نائب رئيس اتحاد مالكي الفنادق في تركيا، محمد إيشلار، إن الحركة السياحية لا زالت نشطة في سواحل بحري إيجة والمتوسط التركية.

وأضاف أن من بين العوامل التي دفعت السيّاح البريطانيين للتوجه إلى تركيا، إغلاق إسبانيا حدودها.

وتابع: "السيّاح الذين لم يستطيعوا التوجه إلى إسبانيا، وإيطاليا وكرواتيا، بدأوا يقصدون تركيا، منقادين إلى ذلك أيضاً بفعل السياسات الصحية التي تتبعها أنقرة في مكافحة وباء كورونا."

وأشار إلى أن تركيا تستهدف استقبال 16 مليون سائح، بعائدات تصل إلى 11 مليار دولار، بحلول نهاية العام الحالي.