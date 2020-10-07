جزيرة "سولو أدا" التركية تدعو عشاق الإثارة للغوص المنفرد عميقاً في مياهها الصافية

تقع جزيرة "سولو أدا" على بعد 7 كيلومترات من رأس "غيلي دنيا" جنوب ولاية أنطاليا التركية. وهي واحدة من أكثر نقاط الغوص عمقاً وخطورة وفي الوقت نفسه هي المكان المثالي للباحثين عن الإثارة بالغوص المنفرد عميقاً في المياه الفيروزية.

وتقع بقعة الغوص الصغيرة ضمن شبه جزيرة "تيكة" في جبال طوروس، تحيط بها مياه البحر الأبيض المتوسط الصافية. وهي توفر مغامرة رائعة بفضل مياهها الزبرجدية ومناظرها الطبيعية الخضراء ومنحدراتها الجبلية. كما يجعل هذا المزيج من العناصر الطبيعية المكان رائعاً لممارسة رياضة تسلق المنحدرات المحاطة بالمياه العميقة أيضاً.

ولكن أي نوع من الرياضة المتطرفة هي الـ "بيسكوبلوك" أو ما تعرف بتسلق الصخور المحاطة بالمياه العميقة؟

تقوم هذه الرياضة الفريدة على تسلق الصخور الوعرة والمرتفعة فوق سطح البحر باستخدام حذاء تسلق مخصص فقط بدون أية معدات أخرى. أما شبكة الأمان الوحيدة لهذا التسلق الصعب والخطر فهي مياه البحر الباردة التي تحتضن المغامر في حال السقوط. ويمكن للرياضيين الوصول إلى هذه البقعة عن طريق القارب فقط كما يقوم بعض المحترفين بالتقاط صور المغامرين الذين يرغبون في الغوص المنفرد تحت الماء.

والمدرب "متين يلماز" واحد من السكان المحليين القلائل الذين عملوا في هذا المجال مدى الحياة، حيث اعتاد أن يقدم التوجيه للغواصين والمتسلقين والمتزلجين على الماء في هذه المنطقة منذ 20 عاماً.

وبحسب "يلماز" فإن سبب ارتفاع شعبية "سولو أدا"، يرجع إلى تضاريسها الطبيعية ومياهها الصافية.

وفي معرض حديثه لوكالة أنباء الأناضول قال "يلماز":"يخطط الرياضيون حين قدومهم إلى هنا للقيام بالتسلق الحر والسقوط الحر أيضاً، وهي رياضة ذات تسمية معروفة باللغة الإنجليزية، لكننا نعرّفها بالتسلق المنفرد والسقوط في المياه العميقة. وتتم ممارستها بدون معدات سوى أحذية التسلق. وقد يحضر المغامرون منشفة لتجفيف أجسامهم". مضيفاً أن "سولو أدا" تعدّ مكاناً مثالياً لممارسة هذه الرياضة حيث تكثر الصخور ذات الارتفاعات المختلفة التي تناسب كافة المستويات بما فيها المبتدئين.

وأضاف "يلماز": "يأتي الكثير من السائحين المحليين والأجانب إلى أنطاليا لمجرد التسلق والغوص في المياه العميقة. منهم متسلقون مشهورون عالمياً مثل فريق Northface و Redbull".

لكن "يلماز" حذر المبتدئين ومن هم في مستوى متوسط، من تقليد المحترفين العالميين. وأوصاهم بعدم تسلق الصخور الشديدة الانحدار، ونصحهم باختيار الارتفاع المناسب لهم قائلاً:"وجدنا أماكن يمكن للمبتدئين والمتوسطين التسلق فيها. وتمثل -سولو أدا- واحدةً من هذه المواقع".