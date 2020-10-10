حديقة "أبانت" التركية.. سحر الطبيعة بألوان الخريف

تعد حديقة "أبانت" الطبيعية، الشهيرة ببحيرتها الخلابة، في ولاية بولو شمالي تركيا، مقصدا لعشاق الطبيعة، لا سيما مع بداية فصل الخريف.

وتبعد المحمية 35 كم عن مركز مدينة بولو، وتستقطب السياح المحليين والأجانب، حيث تتمتع الحديقة بجمال فريد، ممزوج بألوان الأشجار المحيطة بالبحيرة التي تحمل أيضا اسم الحديقة.

وتتميز بحيرة "أبانت" بتواجد أسماك المياه العذبة مثل "الشبوط" و"البوري" التي تُشكّل منظرا جذابا للزائرين.

وتقع حديقة "أبانت" في منتصف الطريق بين إسطنبول وأنقرة، وتتسم بتوفر ظروف ومستلزمات ممارسة العديد من الأنشطة، مثل المشي وركوب الخيل والتنزه وركوب عربة الخيول، فضلًا عن ركوب الدراجات الهوائية.

وقال أرجان كمال يازكاتش، وهو زائر قدم من إسطنبول: "يبدو الجو حارا خلال فصل الصيف في حديقة أبانت، ومع حلول فصل الخريف تكتسب الحديقة جمالا مغايرا حيث يلتقي اللونين الأصفر والبرتقالي للأشجار".

وأضاف: "تتمتع الحديقة بإطلالة جميلة للغاية، البحيرة والغابة كذلك رائعتان. الهواء نظيف للغاية ، لقد جئنا ليوم واحد مع الأطفال".