7 جزر رائعة لا بد من زيارتها في تركيا (1)

1- جزيرة "أق دامار"

تقع جزيرة "أق دامار" على بحيرة "وان" شرق تركيا وهي تعد واحدةً من أكثر الوجهات شعبية في شرق البلاد، ليس بسبب جمالها الطبيعي في الربيع فقط، ولكن بسبب وجود "كنيسة أق دامار" فيها أيضاً، وتمثل الكنيسة أفضل نماذج العمارة الأرمنية في المنطقة.

2- جزيرة جوندا

يعود تاريخ هذه الجزيرة إلى العصر اليوناني القديم وفيها الكثير من آثار الحضارة اليونانية. وتقع جزيرة كوندا في بحر إيجة بالقرب من ولاية باليكسير. وهي مكان مثالي لعشاق الاسترخاء والهدوء وكذلك لهواة التعرف على الاصالة والتاريخ.

3- بويوك أدا

يعني اسم هذه الجزيرة باللغة التركية "الجزيرة الكبيرة"، لأنها الأكبر بين جزر الأميرات في إسطنبول، وتغطي مساحة 5.4 كيلومتراً مربعاً. وقد استخدمت هذه الجزيرة قديماً لنفي المقربين من الملوك ورجال الدولة الذين يشكلون تهديداً على السلطة السياسية وكحبسٍ رهبانيٍ خلال الفترة المسيحية البيزنطية.

4- هيبلي أدا

تعد هذه الجزيرة الساحرة التي تقع قبالة شاطئ إسطنبول، واحدةً من أكثر جزر الأميرات زيارةً. وهي ثاني أكبر الجزر مساحة، فيها يقع مقر الأكاديمية البحرية التركية التي تأسست عام 1773.

5- بورغاز أدا

وهي ثالث أكبر جزر الأميرات مساحةً وتبعد حوالي 14 كيلومتراً عن اسطنبول. وكان سكانها في الماضي مواطنون أتراك من أصل يوناني، ولكن مع مرور الوقت، بدأ الأثرياء من الأتراك الأصليين في الهجرة إلى الجزيرة والإقامة فيها.

6- قنالي أدا

يعني اسم هذه الجزيرة باللغة التركية "جزيرة الحنة"، وذلك بسبب تربتها الفريدة ذات اللون الأحمر. وهي الجزيرة الأقرب إلى إسطنبول كما أنها رابع أكبر جزيرة في بحر مرمرة. وقد تم استخدامها خلال الفترة البيزنطية كمنفىً أيضاً مثل بقية جزر الأميرات الأخرى. وهي مكان الإقامة الصيفي لرئيس الأساقفة الأرمني والجالية الأرمنية في إسطنبول.

7- جزيرة جيميلر

تقع جزيرة جيميلر قبالة ساحل ولاية فتحية الغربية. ويمثل خليج الجزيرة الهلالي الشكل نقطة توقفٍ شهيرةٍ للقوارب المليئة بالسياح الذين يتزاحمون لاستكشاف المنطقة. وفيها العديد من الكنائس التي يرجع تاريخها إلى الحقبة الواقعة بين القرن الرابع والقرن السادس، ويعتقد أن القديس "نيكولاس" مدفون فيها.