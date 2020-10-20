دليل المسافرين من تركيا وإليها حول إجراء اختبار كوفيد-19

تتغير توصيات السفر المتعلقة بكوفيد-19 باستمرار وبشكل قد يكون مفاجئاً أحياناً، مما يجعل المسافرين يشعرون بالحيرة والإرهاق. سنوضح في هذا المقال أحدث المعلومات المتعلقة بمكان وكيفية إجراء اختبار كوفيد-19، للمسافرين من تركيا وإليها. بما في ذلك إجراء الاختبار في إسطنبول.

أصبح اختبار كوفيد-19 التشخيصي متاحاً بانتظامٍ في جميع أنحاء تركيا التي ما فتأت تقدمه بطريقة مثالية وتوفر العلاج للمصابين بغض النظر عن تسجيلهم في نظام التأمين الصحي أم لا، مع توفر المئات من مراكز الاختبار في جميع أنحاء البلاد، سواء أكان ذلك من متطلبات السفر الدولي أم لا.

وتجري الحكومة التركية حالياً بالإضافة إلى نظام "التعقب والتتبع"، اختبارات عشوائية تقدر بـ 100.000 اختبار يومياً. وتم اختبار أكثر من 12 مليون شخص حتى الآن. ويمكن الآن لأي شخصٍ تركي أو أجنبي، وافد أو زائر، الحصول على اختبار كوفيد-19 التشخيصي في البلاد.

كيفية إجراء اختبار كوفيد-19

يقع اختبار كوفيد-19 ضمن نوعين أساسيين هما الاختبار التشخيصي أو "البوليميراز" ويرمز له بـ "PCR" باستخدام مسحات الأنف أو الحلق، واختبار الأجسام المضادة عن طريق الدم والذي تقدمه معظم المستشفيات الخاصة.

تتوزع مراكز الاختبار البالغ عددها 245 مركزاً على 78 ولاية في جميع أنحاء البلاد. منها 101 مركزاً في إسطنبول وأنقرة وإزمير وأضنة وأنطاليا. وتضم إسطنبول وحدها 45 مركزاً. وتوجد هذه المراكز في المستشفيات الحكومية والخاصة والمختبرات والمطارات الدولية.

وللإجابة عن الأسئلة المتعلقة بكوفيد-19، أنشأت وزارة الصحة التركية خطاً ساخناً يحمل الرقم 184. وقامت بإنشاء مراكز للإختبار داخل المستشفيات والمختبرات والمطارات الدولية مع إمكانية ظهور النتائج وتحويلها إلى أصحاب العلاقة في نفس اليوم.

وتتعلق الاختبارات التي يتم إجراؤها في المطارات الدولية في تركيا، بمتطلبات الرحلات الدولية للركاب المغادرين لبعض الدول مثل ألمانيا على سبيل المثال، بينما لا تشترط المملكة المتحدة ولا الولايات المتحدة مثل هذا الإجراء. بل يُطلب من المسافرين إلى المملكة المتحدة الحصول على نموذج محدد من مواقع الصحة العامة. ومع التغيرات المستمرة والآنية التي تطرأ باستمرار على قيود الرحلات الدولية، تمت إضافة تركيا وإيطاليا مؤخراً إلى قائمة البلدان التي يُفرض على القادمين منها إلى المملكة المتحدة إجراء عزلة ذاتية لمدة أسبوعين.

الحصول على الاختبار في مطار إسطنبول:

يتميز مطار إسطنبول عن بقية المطارات التي تقدم خدمة إجراء اختبار كوفيد-19 بأن الكثير من المسافرين يختارون التوقف فيه إذا احتاجوا إلى الخضوع للاختبار قبل العودة إلى أوطانهم وذلك نظراً لأن تركيا لا تفرض حالياً الحجر الصحي الإلزامي على أي وافدين دوليين. كما أن مطار إسطنبول لديه إمكانات اختبار واسعة تجعل أوقات الانتظار فيه قصيرة.

ويقع مركز الاختبار الذي يستغرق حوالي 30 ثانية فقط، في صالة الوصول في الطابق -1 بالقرب من المدخل 14 بعد مراقبة الجوازات والجمارك، لذلك لا يستطيع الذين ليس لديهم وثائق قانونية مناسبة لدخول تركيا أو أولئك الذين ليس لديهم بطاقة صعود على متن الطائرة من دخول المنطقة.

وتظهر نتائج الاختبار في غضون 2.5 إلى 4 ساعات، لذا يُنصح الركاب بالحضور قبل 5 أو 6 ساعات على الأقل. ويمكن الحصول على نتائج الاختبار رقمياً عبر تطبيق e-nabız الحكومي بعد إدخال آخر أربعة خانات من رقم الهوية الخاصة بالمسافر. وفي حالة ظهور نتائج إيجابية يقوم فريق تعقب المخالطين بمرافقة المسافر إلى المستشفى، ليصار إلى عزله في المنزل أو علاجه داخل المستشفى اعتماداً على حالته الصحية.

إجراء الاختبار في مستشفى أو عيادة:

تقدم العديد من المستشفيات الخاصة هذه الخدمة أيضاً عن طريق مسحات الأنف، وتظهر النتائج في نفس اليوم. ويعامل صاحب النتائج الإيجابية نفس المعاملة في الحجر أو العلاج على ضوء حالته.

ويُطلب في بعض الأحيان إضافةً إلى اختبار PCR، فحص الدم إلى جانب آليات فحص أخرى مثل التصوير المقطعي لتقييم أضرار الجهاز التنفسي. وتبلغ تكلفة الاختبار 250 ليرة تركية في المتوسط، أو ما يعادلها من اليورو أو الدولار. بينما يتم توفير الأدوية المطلوبة مجاناً للمواطنين الأتراك. وبإمكان الأجانب شراء تأمين السفر الصحي في تركيا يوفر تغطية العلاج داخل البلاد.

كيفية تحديد موقع مراكز الاختبار:

يمكن العثور على القائمة الكاملة لمراكز الاختبار المتوفرة في جميع أنحاء تركيا بالضغط على الرابط التالي:

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yetkilendirilmis-covi-d-19-tani-laboratuvarlari.html