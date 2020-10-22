10 وجهات خريفية رائعة في تركيا

حديقة البحيرات السبع أو "يدي غولار" Yedigöller

تمثل حديقة البحيرات السبعة الوطنية القريبة من ولاية بولو الشمالية، وجهة سياحية شهيرة في فصل الخريف، بما توفره لعشاق الطبيعة وهواة التخييم من متعة وهدوء أثناء التجول والإقامة بين ربوعها الغنية بالنباتات والحيوانات المتنوعة.

وقد سميت الحديقة على اسم بحيراتها السبع التي تذهل الناظر بجمالها حيث تقدم المنطقة بأسرها للزوار والسياح والمصطافين مناظر طبيعية خلابة وألوانٍ خريفية متناسقة تسحر العيون وعدسات التصوير على حد سواء.

كابادوكيا

بمداخنها الخيالية وواديها السري، تعد كابادوكيا الواقعة وسط تركيا، مكاناً رائعاً للتعرف على تاريخ الأناضول. وتوصف كابادوكيا بأنها جنة أرضية بسبب مناظرها البركانية التي تعكس طبيعية مليئة بالتضاريس والصخور الملساء مع مسارات خضراء مورقة وكهوف وأنفاق ووديان تدعو المغامرين إلى اكتشافها.

بحيرة أبانت Abant

تقع بحيرة أبانت ذات المياه العذبة، داخل متنزه وطني شمال غرب ولاية بولو على بعد ثلاث ساعات بالسيارة من إسطنبول. وتوفر البحيرة الرائعة التي تشكلت نتيجة انهيار أرضي، مناظر خلابة ليس في فصل الخريف فحسب بل في كل فصول السنة. لكن المنطقة تزداد جمالاً في فصل الخريف بما تكتسيه الأشجار من حللٍ لونية حمراء وصفراء وخضراء تأسر قلوب الناظرين.

بلدة "بيه بازاري" Beypazari

وهي بلدة صغيرة بالقرب من العاصمة أنقرة، يقصدها الزوار كوجهة سياحية ترفيهية في أيام الخريف الماطرة وكذلك أيام الشتاء الباردة. وتعكس أجواء البلدة الجميلة الروح العثمانية القديمة، كما توفر السلام والهدوء لضيوفها من خلال فنادق صغيرة تقع ضمن محيط تاريخي يحاكي الماضي بوقاره وسكونه. بينما يقدم القسم الحديث منها والمعروف باسم "بيه بازاري" بعض المطاعم التقليدية والمتاجر الصغيرة التي تبيع التذكارات وبعض المصنوعات المحلية اليدوية.

قرية "أدا تِبِه"

وهي قرية يونانية تركية صغيرة تقع على سفوح جبال "إدا" Ida. والقرية الصغيرة مفعمة بالأجواء التاريخية والمناظر الطبيعية الخلابة مثل المنازل الحجرية الموغلة بالقدم والمتناثرة بين أرجاء المكان.

بلدة "بيرجي" Birgi

تشتهر بلدة بيرجي الصغيرة الواقعة في ولاية إزمير بروعة العمارة التركية وجمال أقواسها وواجهاتها بالإضافة إلى كونها مركزاً عريقاً للإنتاج السينمائي. وتجتذب البلدة الكثير من السياح والزوار بإطلالتها البديعة على بحر إيجة، وبمشروع "إيفيلار" الذي يتضمن مسارات طويلة للمشي وأخرى للدراجات.

مدينة "صفران بولو" Safranbolu

تقع مدينة "صفران بولو" في ولاية قره بوك شمال تركيا. وهي مدينة جميلة في كافة مواسم العام وتعكس الحقبة العثمانية بطريقة نموذجية من حيث مبانيها وشوارعها التقليدية. وبسبب موقعها الاستراتيجي الهام ظلت المدينة محطةً هامةً لقوافل التجارة على مدى عدة قرون.

مدينة "سنوب"

تعتبر مدينة "سنوب" الصغيرة التي تقع في أقصى شمال تركيا "أسعد" مدينة في البلاد وفقاً لاستطلاعات رسمية حول الرضا عن الحياة. وهي تتميز بجمال طبيعي أخاذ، وفيها شلالات "إيرفيليك" الشهيرة ومنتزه "هامسيلوس" الوطني. ولا يقصدها الزوار والمصطافون في الصيف فقط ولكن يكثر ضيوفها في الخريف أيضاً.

منتزه "أوزنغول" Uzungöl

يقع منتزه "أوزنغول" على ارتفاع يزيد عن 1000 متر وعلى بعد 100 كيلومتر تقريباً من وسط المدينة التي تحمل الاسم نفسه. وتعد المنطقة المغطاة بأشجار التنوب مثاليةً للرحلات ومشاهدة الطيور والجولات السياحية.

بلدة "تيريلية" Tirilye

تقع بلدة تيريلية الهادئة في ولاية بورصة الغربية، بين بحر مرمرة وبساتين الزيتون. وتفتخر المدينة بتاريخ مأهول بالسكان يعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد. وتعد زيارتها في موسم الخريف فرصةً استثنائية لمشاهدة ألوان الأشجار والنباتات المنتشرة على طول الطريق والتي تبهر الأنظار بروعتها وجمالها وتنوعها.