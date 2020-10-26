شلالات "مرادية" تكتسي بألوان الخريف في "وان" التركية

تستقطب شلالات "مرادية"، في ولاية "وان" التركية، السياح، حيث ترتدي حلة مختلفة مع حلول فصل الخريف.

وتعدّ الشلالات الواقعة على نهر "بنديماهي" الذي يبعد 80 كيلو متراً عن مركز الولاية (شرق)، محطة جذب محبي الطبيعة وعشاق التصوير.

ومع زيادة كميات الأمطار في فصل الخريف، تواصل الشلالات تدفقها، مع زيادة منسوب المياه المتدفقة من ارتفاع 20 مترا.

وتكتسي الشلالات، بحلة جديدة مع قدوم فصل الخريف، لتشد السياح والزوار المحليين، وتحظى بإعجابهم في كل فصول السنة.

كما تُعتبر شلالات "مرادية" محطة جذب لعشاق التصوير، إذ تمنحهم فرصة رؤية وتصوير ألوان الخريف، التي تنعكس بمنظر يشبه اللوحات الزيتية.

وفي حديثها للأناضول، قالت المصورة، إليف كوركماز، إنها معجبة بالشلالات التي ترحب بزوارها بإطلالة مختلفة في كل فترة من العام.

وأضافت: "هذا المكان يشبه الاستوديو الطبيعي، أوصي الجميع برؤية هذا المكان، أحاول في عملي مع أصدقائي أن أعكس هذا الجمال على الصور".

وتتميز ولاية "وان" التركية باحتضانها العديد من الحضارات على مر القرون الماضية، وضمها معالم طبيعية وتاريخية مختلفة، فضلاً عن شواطئ بحيراتها العالمية، حتى نالت وصف "ألماس شرقي تركيا".