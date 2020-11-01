يالوفا التركية.. غابة "تشويقية" تأسر الألباب بجمالها الخريفي

تأسر غابة "تشويقية" في ولاية يالوفا، شمال غرب تركيا، الألباب، لما تحتويه من مناظر فريدة ساحرة، في فصل الخريف.

وتقع الغابة في بلدة تشويقية التابعة لمنطقة "جينارجيك" في يالوفا، حيث تستقطب عشاق الطبيعة، وهواة التصوير، على وجه الخصوص، بفضل المناظر الساحر التي تحتويها.

وتبلغ مساحة الغابة 95 هكتارا، وتم إنشاؤها عام 2005، وتضم طريقا ترابيا لرياضة المشي بطول 2 كم، ومناطق مخصصة لألعاب الأطفال، والرياضة، والتنزه، وجسر معلق، وشرفات عالية.

كما تضم الغابة عددا كبيرا من الأشجار، من أصناف متنوعة، كالزيزفون، والكستناء، والبلوط، والزان، والصنوبر.

وتحظى الغابة بإقبال كبير من السياح، هذه الأيام، وخاصة عشاق التصوير والطبيعة.

وتتمتع الغابة بقربها من مركز المدينة، حيث تقع على بعد 29 كم منها، ما يجعلها تأتي في مقدمة الوجهات بالنسبة لسكان يالوفا الراغبين بقضاء عطلة يومية، وعشاق التخييم ومحبي الرياضة من جهة أخرى.