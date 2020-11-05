"كبادوكيا" التركية تستضيف أكثر من 175 ألف سائح خلال أكتوبر

استقبلت منطقة كبادوكيا بولاية نوشهير التركية، 175 ألف و612 سائحا خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبحسب مديرية الثقافة والسياحة في نوشهير، فإن كبادوكيا استضافت في أكتوبر أكبر عدد من السياح مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من 2020.

وأوضحت المديرية أن المتاحف والمواقع الأثرية في المنطقة زارها 159 ألف و245 شخصا في يناير، و106 آلاف و21 في فبراير، و57 ألفًا و628 في مارس.

كما زارها 16 ألفًا و791 في يونيو، و80 ألفًا و220 في يوليو، و158 ألفًا و800 في أغسطس، و120 ألفًا و107 في سبتمبر.

وتصدر متحف "غوراما" المفتوح، قائمة الوجهات الأكثر زيارة خلال الأشهر العشرة الأولى، وذلك باستقباله 244 ألفًا و605 شخصًا، وتلاه موقع "زلفه" الأثري بـ 8 آلاف و841 سائح، ثم مدينة "كايماكلي" تحت الأرض بـ 114 ألفا و758.

وتتميز كبادوكيا التي صنفتها "يونسكو" ضمن مواقع التراث العالمي، بطبيعتها الخلابة وتاريخها الموغل في القدم، وتُنظم فيها مختلف الأنشطة للسياح بين جمالها الطبيعي والتاريخي والثقافي.

وتشتهر كبادوكيا، بما يعرف بـ "مداخن الجنيات" التي تشكلت بفعل العوامل الطبيعية، إضافة إلى معالم سياحية أخرى مثل كنائس منحوتة في الصخر، ومدن أثرية تحت الأرض، فضلا عن أنشطة ترفيهية، في مقدمتها رحلات المنطاد.

ويعتقد بأن تسمية "مداخن الجنيات"، تعود لمعتقدات شعبية قديمة، تفيد بأن الجن يعيش في كهوف المنطقة وصخورها المعروفة بـ"المداخن"، وهي ناجمة عن تفاعل عوامل الطبيعة منذ ملايين السنين، ونحت الصخور البركانية بشكل عام، بفعل مياه الفيضانات والرياح الشديدة، وأخذت أشكالا مخروطية على قمتها كتلة صخرية، مع مرور الزمن.