مركز "بالاندوكان" للتزلج يستعد لموسم سياحي واعد

يستعد مركز "بالاندوكان" Palandöken للتزلّج في ولاية أرضروم شرقي تركيا، وهو واحد من أهم مراكز السياحة الشتوية في البلاد، لاستقبال السياح لا سيما من روسيا وأوكرانيا.

وقد تحول مركز بالاندوكان إلى مركز جذب مهم للسياح الأجانب، خلال فترة انتشار فيروس كورونا، بسبب حالة الإغلاق التي شهدتها العديد من مراكز التزلج في بعض البلدان.

ويعدّ المركز وجهة مفضّلة للسياح الأجانب ومحبي التزلج حول العالم، لما يتمتع به من مرافق حديثة ومسارات تزلج طويلة.

ويقصد "بالاندوكان"، على وجه الخصوص، سكان مدن إسطنبول وإزمير وأنقرة، إضافة لمحبي التزلج من إيران، وروسيا، وأوكرانيا، وجورجيا وأذربيجان.

فعاليات ورياضات شتوية:

المركز الذي يستضيف فعاليات دولية للرياضات الشتوية، يتميّز بجودة وطول مضامير التزلّج فيه، وسهولة الوصول إليه، فضلاً عن موقعه بين الطبيعة، ما يجعل منه وجهة مفضلة للسياح المحليين والأجانب.

وأُعلن مركز "بالاندوكان" كواحد من أفضل مراكز السياحة الشتوية في تركيا منذ إنشائها عام 1992، خاصة بعد نجاحها في استضافة دورة الألعاب الشتوية للجامعات على مستوى العالم عام 2011، وحصولها على المركز الـ 18 في ترتيب أفضل مراكز التزلج حسب جريدة نيويورك تايمز.

ويضم "بالاندوكان" سبع مضامير تزلج للمبتدئين وسبع مضامير أخرى لأصحاب المستوى المتوسط، ومضمارين للمحترفين، وأربع مضامير طبيعية.

موقع متميز:

ويبعد "بالاندوكان" مسافة 15 دقيقة عن مطار الولاية، فيما يقع على بعد 4 كيلو مترات فقط من مركز المدينة، وبفضل نظام الإضاءة الموجود فيه، يمكن للزوار ممارسة هوايتهم في التزلج خلال الليل أيضاً.

وبينما بدأت الشركات السياحية في إجراء الحجوزات في مركز "بالاندوكان" للسياح الأجانب، لا سيما القادمين من روسيا وأوكرانيا للاستمتاع بممارسة رياضة التزلج، بدأت نسبة الإشغال في الفنادق ترتفع بشكل ملحوظ قبل بدء الموسم الجديد.

ومن المتوقع أن يستقبل مركز التزلج خلال فصل الشتاء آلاف السياح، في الوقت الذي يستعد فيه المركز لتنظيم مجموعة من الأنشطة الاجتماعية خلال الموسم الجديد الذي يستمر 4 أشهر.

رحلات جوية مباشرة

والي أرضروم "أوقاي ماميش"، قال في تقييمه للموسم السياحي، إن "السوق الأوروبية أصيبت بانتكاسة في قطاع السياحة الشتوية بسبب جائحة كورونا".

وأضاف ماميش أن "تلك الانتكاسة انعكست بشكل إيجابي على مركز بالاندوكان للتزلج"، مشيرًا إلى أن "السياح سوف يتمكنون من الوصول إلى أرضروم عبر رحلات جوية مباشرة من دول أجنبية خلال فصل الشتاء".

ولفت إلى أن "المعطيات تشير إلى وجود إقبال كبير من ناحية الحجوزات على منتجعات أرضروم، لا سيما من السياح ومحبي التزلج المحليين وأولئك الراغبين بالقدوم من روسيا وأوكرانيا".

وشدد ماميش على أن "ولاية أرضروم اتخذت جميع الإجراءات اللازمة من أجل مكافحة انتشار وباء كورونا، بما يضمن حماية السياح الأجانب والمحليين".

وقال: "في فصل الشتاء، ستنطلق رحلات مباشرة من أوكرانيا وروسيا إلى أرضروم، البيانات الأخيرة للحجوزات تظهر وجود إقبال كبير على المنتجعات في الولاية خلال الموسم الحالي، من قبل السياح المحليين وأولئك الراغبين بالقدوم من روسيا وأوكرانيا".

- استيعاب كبير

بدوره، قال المدير العام لفندق سواي (Sway) في بالاندوكان، عمر أقجة، إن "مركز التزلج يتمتع بمكانة خاصة بين مراكز التزلّج في تركيا".

وأشار أقجة إلى أن "المركز يستعد لاستضافة ما معدله 600 إلى 800 سائح روسي وأوكراني أسبوعياً، كما عزا هذا الإقبال إلى التطبيق الصارم لإجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا".

واعتبر أقجة أن الاقبال الكبير من السياح الروس والأوكرانيين على مركز بالاندوكان للتزلج، "فرصة أمام المركز لتروج إمكاناته في هذا القطاع".

وقال: "تمكنا من إنهاء الاستعدادات اللازمة لاستقبال الموسم الجديد، سيأتي عدد كبير من السياح الأجانب إلى أرضروم، خاصة من روسيا وأوكرانيا".