ورشات متخصصة للتنمية السياحية في جنوب شرق تركيا

تستعد ولاية ديار بكر، جنوب شرقي تركيا، لاحتضان "ورشة وجهات الثقافة والعقيدة" في 3 ولايات بالمنطقة.

الورشة التي من المقرر أن تنطلق في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، ستناقش أبرز الوجهات السياحية والثقافية والعقائدية في ولايات ديار بكر، وماردين وشانلي أورفة.

ومن المنتظر أن يشارك في الورشة وزير الثقافة والسياحة التركي، محمد نوري أرصوي، والولاة، ومسؤولين عن وكالات ومؤسسات تنموية وسياحية.

وستناقش الورشة التي تعقد ضمن إطار "مشروع المسار الثقافي لبلاد ما بين النهرين"، مستقبل السياحة في الولايات الـ 3 المذكورة، وتعزيز الحضور السياحي وسبل جذب المزيد من السيّاح إليها.

وفي حديثه للأناضول، قال والي ديار بكر، منير قارال أوغلو، إن الورشة المذكورة ستكون بداية لمبادرة تهدف لتعزيز السياحة في منطقة الأناضول وجنوب شرقي تركيا.

وأضاف أن ولايات ديار بكر، وماردين وشانلي أورفة، تعتبر ثرية من حيث الآثار الثقافية والعقائدية.