اكتشاف لحد أثري روماني في ولاية "تشوروم" التركية

يضم متحف ولاية تشوروم شمالي تركيا، لحدا أثريا يعود إلى العصر الروماني، عُثر عليه أثناء حفر طريق.

وفي تصريح للأناضول، قالت مديرة الثقافة والسياحة في الولاية، سُميرة شنغول، إن اللحد جرى اكتشافه أثناء شق طريق في أحد أحياء مدينة تشوروم، عام 2019، ويجري عرضه حاليا في حديقة المتحف.

ولفتت إلى أن الموقع الذي تم اكتشاف اللحد فيه، جرى إعلانه موقعا أثريا محميا من الدرجة الثالثة، ما يعني أن أي أعمال بناء وبنية تحتية في المنطقة ستتم بترخيص من مديرية الثقافة والسياحة، وذلك للحيلولة دون تضرر أي آثار يحتمل وجودها في الموقع.

وحول اللحد، قالت إنه مستطيل بطول 201 سم وعرض 74 سم، وارتفاع 75 سم، ويضم هيكلا عظميا لإمرأة.

كما لفتت إلى العثور على قطع زجاجية وقارورة عطر مصنوعة من الطين المطبوخ، ضمن اللحد.

وأوضحت أن اللحد لا يضم أي كتابة إلا أن محتوياته تشير إلى أنه يعود ربما إلى القرن الثاني أو الثالث الميلادي.