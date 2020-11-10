أنطاليا التركية تستقبل 450 ألف سائح أوكراني رغم كورونا

قال والي أنطاليا التركية أرسين يازيجي، الثلاثاء، إن عدد السياح الأوكرانيين الوافدين على الولاية، بلغ حوالي 450 ألف، خلال الموسم السياحي الحالي، رغم تداعيات انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال استقبال الوالي لقنصل أوكرانيا بأنطاليا (جنوب)، أمير روستاموف، في مكتبه.

وقال يازيجي: "تركيا وأوكرانيا بلدان صديقان، معبرا عن اهتمامه بالسياح الأوكرانيين".

وأضاف: "عدد السياح الأوكرانيين القادمين إلى أنطاليا يتزايد تدريجيا".

وأردف: "رغم كورونا، زار أنطاليا حوالي 450 ألف سائح أوكراني. آمل أن نستمر في استضافة زوارنا في مدينتنا العالمية أنطاليا بعد فترة الفيروس".

وتابع يازيجي: "نتخذ جميع الاحتياطات والتدابير في أنطاليا، فيما يتعلق بالأمن والصحة، صحة ضيوفنا الزائرين مهمة بالنسبة إلينا، يسعدنا استضافة المواطنين الأوكرانيين في مدينتنا الآمنة أنطاليا".

من جهته أشار القنصل الأوكراني، إلى أن الفترة الحالية هي الأفضل في تاريخ العلاقات بين أوكرانيا وتركيا.

وأضاف روستاموف: "تركيا هي صديقنا وشريكنا الاستراتيجي، أنطاليا مدينة جميلة جدا. فقد كانت خيار الأوكرانيين الأول إثر استئناف الرحلات الجوية، وذلك لأن مواطنينا لاحظوا اتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة هنا".

ومطلع شهر تموز/يوليو الماضي، استقبلت ولاية أنطاليا وموغلا (جنوب غرب)، السياحيتين، أول دفعة من السياح الأوكرانيين، إثر استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، بعد تعليقها ضمن تدابير مكافحة كورونا.

ولعب "برنامج السياحة الآمنة" الذي أطلقته وزارة الثقافة والسياحة التركية، دورا كبيرا في جذب السيّاح إلى أنطاليا، لقضاء عطلة آمنة تراعي أقصى درجات الوقاية من كورونا.