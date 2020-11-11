متعة الرياضات الشتوية في أفضل وجهات التزلج في تركيا

الرياضات الشتوية متعة مليئة بالمرح، ونافذةً متجددة على السياحة والعطل في فصل بارد ساكن يغمره الملل ويخيم عليه الخمول والكسل. ويقدم هذا المقال لمحبي المشاركة في مباراة هوكي الجليد أو التزلج على التلال أو الجلوس على الزلاجة أو التزلج برحلة على شكل رقم 8، أهم وأشهر وجهات التزلج الرائعة في تركيا.

1- مركز التزلج في "إرجييس" Erciyes في ولاية قيصري وسط تركيا.

يتيح مركز "إرغييس" للتزلج الذي يقع على مساحة 25 كيلومتراً مربعا تقريباً، بمصاعده الحديثة وأحدث أنظمة التلفريك التقنية، للسائحين الاستمتاع بالتزلج في أماكن مختلفة من خلال 18 منشأة يبلغ مجموع أطوالها 21.300 متر، ويمكن أن تتسع لـ 25.500 شخصاً في الساعة. ويمثل المركز منتجعاً رائداً للتزلج في البلاد بفضل ما يضمه من المنحدرات البالغ عددها 34 منحدراً يمتد إجمالي طولها إلى 102 كيلومتراً، وتوفر فرصاً لمرح ومتعة المتزلجين الهواة منهم والمحترفين.

2- مركز "إيلغاز" Ilgaz في ولاية "قسطاموني" شمال تركيا

يبدأ موسم التزلج في هذا المركز من أول شهر ديسمبر ويستمر حتى أبريل، مما يتيح لعشاق التزلج فرصة الاستمتاع بمنحدرات البحر الأسود لفترة طويلة تقارب 5 أشهر. ويتميز مركز "إيلغاز" للتزلج بمسارين يبلغ طول الأول 1.5 كم وطول كليهما معاً 2.8 كيلومتر.

3- مركز التزلج "داوراز" Davraz في ولاية إسبارطة جنوب تركيا

يعتبر منتجع "داوراز" للتزلج مركز تزلج مخفي لعشاق المغامرات الشتوية وهو مناسب لكل من المتزلجين الهواة والمحترفين. بالإضافة لأولئك الذين يرغبون في الاستمتاع بالرياضات الشتوية مع الابتعاد عن منتجعات التزلج الشهيرة والباهظة التكلفة.

4- مركز "كارتيبه" Kartepe في ولاية بولو شمال غرب تركيا

يقع مركز "كارتيبه" للتزلج على ارتفاع يزيد عن 1.650 متراً على جبل "كارتيبه" (أي تلة الثلج). ويضم المركز 14 مساراً طبيعياً.

5- مركز "قرطل كايا" Kartalkaya في ولاية بولو شمال غرب تركيا

يقع هذا المنتجع الذي تبلغ مساحته الإجمالية 70 كيلومتراً ويضم 25 مساراً طبيعياً مختلفاً، في جبال "كور أوغلو". وهو

يضم 5 فنادق مجهزة تجهيزاً كاملاً بسعة تزيد عن 2.000 سرير.

6- مركز "بوظ داغ" Bozdağ في ولاية دنيزلي غرب تركيا

ويقع على بعد 80 كيلومتراً من مركز مدينة دنيزلي، ويضم المركز ثلاثة مصاعد متحركة و 11 مساراً.

7- مركز "ساكلي كنت" Saklıkent في ولاية أنطاليا جنوب غرب تركيا

على بعد حوالي 50 كيلومتراً من المنطقة السياحية الشهيرة في أنطاليا، يقع مركز التزلج "ساكلي كنت" الذي يضم أربعة مسارات للتزلج تعمل من منتصف ديسمبر إلى بداية أبريل. ويقع المنتجع على قمة جبال "باي" على ارتفاع 2.400 متر، ويضم 45 فيلا تتسع لـ 250 ضيفاً.

8- مركز "بالاندوكين" Palandöken في ولاية أرضروم شرق تركيا

منتجع "بالاندوكين" للتزلج من أفضل أماكن ممارسة الرياضات الشتوية في تركيا. ويقع المركز على ارتفاع 2.000 متر تقريباً فوق مستوى سطح البحر. وهو مكان يمكن من خلاله التزلج على المنحدرات المغطاة بالثلوج لمدة تصل إلى أربعة أشهر في السنة، مع قدرة المركز على استيعاب 12.000 متزلج في وقت واحد. ويحتوي المركز على 24 مساراً تعدُّ من بين أطول المسارات وأكثرها انحداراً في العالم.

9- مركز "أولوداغ" Uludağ في ولاية بورصة شمال غرب تركيا

يقع مركز "أولوداغ" للتزلج على بعد 40 كيلومتراً من وسط مدينة بورصة بالسيارة أو 9 كيلومترات بالتلفريك، ويوجد به شقق وغرف فندقية تبلغ سعتها الإجمالية 6.500 سرير. ويمكن للزوار الاستمتاع بالأنشطة الشتوية المختلفة في هذا المركز، بما في ذلك التزلج على الجليد وركوب الدراجات المنزلقة والزلاجات الثلجية. وتضم المنشأة 20 مساراً للتزلج منتشرةً على مسافة 300 كيلومتر.

10- مركز "صاري قاميش" Sarıkamış في ولاية قارص شرقي تركيا

مع تساقط الثلوج الكريستالية على مسارات هذا المركز الرائع ، يتحول "صاري قاميش" إلى وجهة مثالية للتزلج تحيط به غابات الصنوبر المكسوة بثلوج الشتاء والتي تحجب الرياح شديدة البرودة عن الزوار أثناء ممارستهم الرياضات الشتوية فيه. ويبدأ موسم الذروة للتزلج في "صاري قاميش" في شهر ديسمبر ويستمر حتى أبريل، مما يجعله المكان الأكثر زيارةً في شتاءات تركيا. ويوجد في المركز ثلاثة مصاعد متحركة ومسارات تزلج تمتد على مسافة 12 كيلومتراً، ولا يقدم مركز "صاري قاميش" متعة التزلج للمحترفين فقط، لكنه مكان ممتع بنفس القدر لعشاق العطلات الشتوية الممزوجة بالأجواء التاريخية. كما يوفر المركز أيضاً دروس التزلج للمبتدئين.