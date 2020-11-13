"جيه دبليو ماريوت إسطنبول بوسفور" يفوز بجائزة "أفخم فندق جديد"

حاز فندق "جي دبليو ماريوت إسطنبول بوسفور"، على جائزة "أفخم فندق جديد" المقدمة من هيئة جوائز الفنادق العالمية الفاخرة.

بينما حصل فندق "شيراتون إسطنبول سيتي سنتر" على جائزة "فندق صديق للعائلة" التي تمنحها هيئة جوائز السفر والضيافة.

وأفاد بيان صادر عن فندق جي دبليو ماريوت إسطنبول بوسفور، الجمعة، أنه تم الإعلان عن الفائزين بجوائز الفنادق العالمية الفاخرة التي تنظم سنويا بتصويت أكثر من 300 ألف سائح.

ويعود الفضل في فوز الفندق بهذه الجائزة إلى موقعه في منطقة قره كوي وسط إسطنبول، وحمله بصمات البيزنطيين والجنويين والفينيسيين والعثمانيين والعديد من الثقافات على مر آلاف السنين.

ويعد فندق جي دبليو ماريوت إسطنبول بوسفور أحد الأعضاء الجدد لمجموعة جي دبليو ماريوت (JW Marriot)، التي تقدم خدماتها عبر 88 فندقاً في 29 دولة حول العالم.

فيما حصل مطعم أوكتو في الطابق التاسع من فندق جي دبليو ماريوت إسطنبول بوسفور على جائزة أفضل مطعم بإطلالة بانورامية في أوروبا في "جوائز المطاعم الفاخرة العالمية".

وهي إحدى جوائز المطاعم الفاخرة الأكثر شهرة في العالم .

ويتيح المطعم لزبائنه فرصة مشاهدة جميع المباني الشهيرة في إسطنبول من نفس النافذة.

وبموقعه المتميز وسط إسطنبول، حصل فندق شيراتون إسطنبول سيتي سنتر على جائزة "فندق صديق للعائلة" المقدمة من هيئة جوائز السفر والضيافة (THA)، حيث يضم الفندق 254 غرفة مجهزة تجهيزًا كاملاً، وقاعة مناسبات وملعب "تنس البادل" الوحيدة في تركيا.

يشار أن شركة الريان للاستثمار السياحي (ARTIC) القطرية، التي تملك فنادق في أوروبا وأفريقيا ، وأمريكا الشمالية، والشرق الأوسط، اشترت في فبراير/ شباط الماضي فندق جي دبليو ماريوت إسطنبول بوسفور وفندق شيراتون إسطنبول سيتي سنتر بقيمة 93 مليون يورو.