انتعاش قطاع "السياحة الحلال" في تركيا

سجل قطاع "السياحة الحلال" في تركيا ارتفاعاً ملحوظاً وإقبالاً كبيراً خلال فترة نفشي وباء كورونا، يفوق الإقبال الذي كان يحظى به قبل تلك المرحلة.

وفي حديثه للأناضول، قال الأمين العام للجمعية الدولية للسياحة الحلال أمر الله أحمد طارهان، إن السياحة الحلال لقيت إقبالاً خلال مرحلة وباء كورونا، فاق الأرقام التي كانوا يتوقعونها.

وأضاف أن نسبة الحجوزات في الشقق ذات طابع الفيلات الخاصة، وصلت إلى 100 بالمئة، فيما كانت تتراوح بين 90-95 بالمئة قبل الوباء.

وأشار طارهان إلى أن الوباء الذي تسبب بخسائر وأضرار كبيرة على مختلف القطاعات، انعكس إيجاباً على قطاع السياحة الحلال.

وأكد أن الإقبال الذي حظي به هذا القطاع، لفت اهتمام المستثمرين أيضاً، فشهد زيادة في نسب الاستثمار فيه.

وأوضح أن الموسم السياحي الفائت، كان إيجابياً بشكل عام بالنسبة لأصحاب منشآت السياحة الحلال.