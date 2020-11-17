الأسواق التاريخية والخانات تجذب المزيد من السياح إلى بورصة التركية

تستعد الأسواق المغلقة التاريخية ومنطقة الخانات القديمة في ولاية بورصة شمال غرب تركيا، المعروفة على مدى سبعة قرون باسم منطقة "قلب التجارة" والمدرجة كموقع للتراث العالمي لليونسكو، لإطلاق مشاريع جديدة ترمي لجذب المزيد من السياح.

فبدعم من الرئاسة التركية وتوجيه من وزير البيئة والتطوير العمراني "مراد كوروم" ووالي بورصة "علي نور أقطاش"، تقوم بلدية بورصة بهدم المباني العشوائية التي تشوه جمال المنطقة التاريخية في المدينة، كجزء من مشروع جديد يهدف إلى تحويل المدينة القديمة إلى مدينة تاريخية سياحية عملاقة تمثل متحفاً تجارياً مفتوحاً.

وبعد تنفيذ بضعة عمليات هدم وإزالة الأنقاض من خلال المشروع الجديد، أصبح المسجد الكبير في بورصة مرئياً وواضحاً للعيان ويمكن مشاهدته من مركز المدينة القديمة. كما يرمي المشروع أيضاً إلى إنشاء المزيد من المساحات الخضراء لتزداد المدينة جمالاً باحتوائها على أماكن للجلوس ومتنزهات طبيعية وحدائق للعب الأطفال.

معروف أن ولاية بورصة كانت إحدى العواصم السابقة للإمبراطورية العثمانية، وهي اليوم موطن للمساجد التاريخية والمدارس الدينية والمقابر الأثرية وغيرها من الأوابد المعمارية المميزة. وتشهد أسواقها التاريخية ومنطقة الخانات في بورصة على الخلفية التجارية للمدينة وإبداعات العمارة العثمانية المبكرة فيها. ولا تزال الخانات التاريخية تحتوي على متاجر صغيرة يتم فيها إنتاج الحرف اليدوية التقليدية. ومن أشهرها خان "كوزا" وخان "إيبك".

ويرجع تاريخ بناء خان "كوزا" إلى حقبة السلطان بايزيد الثاني الذي أمر ببنائه عام 1490، على يد المهندس "عبد العلا بن بولاد شاه". تم استخدام هذا المبنى التاريخي كمركز رئيسي لتجارة "شرانق دودة القز" المنتجة للحرير الذي لعب دوراً هاماً في قطاع الغزل والنسيج في بورصة. ويتصل الجزء الخلفي من المبنى بالسوق الطويل أو "أوزون بازار" من خلال باب مزين بقطع من الخزف الأزرق الجميل. ويمكن للزوار والسياح الاستمتاع بزيارة الخان وتناول المأكولات والمشروبات التقليدية في العديد من المطاعم والمقاهي الموجودة فيه.

أما خان "إيبك" فهو واحد من أكبر الخانات في المدينة. وكان السلطان محمد الأول الذي حكم عام 1413-1421 قد أمر

"ايواز باشا" أحد أشهر المهندسين المعماريين في القرن الخامس عشر، ببنائه. ليصبح المبنى على مر العصور مكاناً لتجمع منتجي الحرير في المدينة.

وبالإضافة للخانات القديمة، تعد البازارات والأسواق المغلقة التاريخية مواقع سياحية رائعة في المدينة. حيث يعتبر "السوق المغطى" Kapalı Çarşı الواقع خلف الجامع الكبير، أحد أقدم المباني في بورصة. ويعود تاريخه إلى حقبة "أورهان غازي" ابن مؤسس الدولة العثمانية "عثمان غازي". وهو يضم إلى الآن الكثير من المتاجر، خاصة تلك التي تبيع الحرير والسجاد وأنواع أخرى من المنسوجات.