تركيا.. قطاع سياحة حفلات الزفاف الفاخرة وسياحة الأعمال ينتعش لعام 2021

بدأ قطاع سياحة الزفاف والأعمال في تركيا، بتلقي الحجوزات لعام 2021 مستقبِلاً موسما جديداً واعدا بعد أن شهد عاماً من الركود بسبب جائحة الفيروس المستجد التي عصفت بالعالم أجمع.

وخلال حديث لوكالة أنباء الأناضول يوم الأحد، قال "نجيب فؤاد إرسوي" المدير المشارك في الملتقى الدولي للسياحة وحفلات الزفاف، أن العام الحالي لم يكن عاماً مشرقا بسبب القيود المفروضة على السفر وقلة المناسبات وندرتها. لكنه متفائل بأن الأمور على وشك التغيير. وأشار إلى استقبال تركيا أعدادا كبيرة من السياح بالرغم من الوباء، واستضافة عدد صغير من اجتماعات رجال الأعمال وحفلات الزفاف مع اتخاذ تدابير السلامة اللازمة.

وفي إشارة إلى أنه يعتقد أن عام 2021 سيكون أفضل من العام الحالي حيث بدأت صناعة السياحة بالتعافي، قال إرسوي: "نأمل أن تتحسن الأوضاع في العام المقبل. لقد بدأنا نتلقى العروض والطلبات، خاصة لشهري أبريل ومايو".

وأضاف: "هناك ديناميكية خاصة فيما يتعلق بالأسواق الهندية والروسية". مشيراً إلى أن سياحة الزفاف تحظى بالأولوية عند التفكير في السوق الهندية، وأن سياحة الأعمال هي الأولوية بالنسبة للسوق الروسي. رغم الاستمرار في فتح أسواق جديدة.

ومع تخفيف القيود المفروضة على السفر، تتطلع مدينة أنطاليا التركية التي يفضلها الأزواج الهنود المقبلون على عقد قرانهم في حفلات زفاف فخمة قد تبلغ تكاليفها مليون دولار أحياناً، للترحيب بالعرائس مجدداً واستضافة مناسباتهم وتخليد تذكاراتهم الجميلة والخاصة.

وتحتل الهند وهي إحدى الدولتين اللتين يبلغ عدد سكانهما أكثر من مليار نسمة، المرتبة الثانية في الأحداث الجماعية بعد الولايات المتحدة، والمرتبة الأولى في سياحة الزفاف. وتتراوح نفقات حفلات الزفاف الباهظة هذه من 500 ألف دولار إلى مئات الملايين من الدولارات.

وقد أحرزت تركيا تقدماً في حصتها من صناعة الزفاف الهندية البالغة 50 مليون دولار على مدار العامين الماضيين.

حيث استضافت البلاد حفلات زفاف هندية بقيمة 32 مليون دولار خلال عام 2019 مما جعله عاماً قياسياً لعدد حفلات الزفاف الهندية الفخمة المقامة داخل تركيا.

ويعتبر ممثلو الصناعة أيضاً أن الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض هي الطريقة الأكثر فعالية لزيادة السياحة في تركيا، والتي تمتعت بالفعل بفترة ازدهار قبل الوباء، حيث مثلت هذه المؤتمرات 30% من إيرادات السياحة، واعتبرت واحدةً من محددات عائدات السياحة في تركيا.

وأضاف "إرسوي" أن برنامج شهادة السياحة الآمنة الذي أطلقته تركيا في بداية الوباء ساهم أيضاً في مرونة القطاع، مشيراً إلى أن معايير الفنادق ومركبات النقل المطلوبة في البرنامج تبني الثقة بين السياح ورجال الأعمال.

وقال "لم تكن لدينا خبرة في التعامل مع الوباء، لقد كافحنا، لكننا تعلمنا الكثير"، مشيراً إلى أن البلاد تتمتع بسمعة طيبة للغاية بين دول العالم، وأن العمالة الناجحة والعمل المتقن سيدران الكثير من الأرباح على قطاع السياحة بشكل عام.

وأضاف: "نعتقد أننا ندير الأعمال في زمن الوباء بشكل أفضل من كثير من البلدان".