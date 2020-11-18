110 أنواع من الطيور تعود إلى جنتها بعد إستصلاح بحيرة في ولاية قارص

تستضيف بحيرة "كويوجوك" شرق تركيا، والمعروفة باسم مركز السياحة البيئية الرئيسية وجنة الطيور في البلاد، ما يصل إلى 110 أنواع من الطيور هذا العام، بعد مرورها بفترة جفاف شديدة في العام الماضي، أدت إلى انخفاض أعداد الطيور فيها بنسبة كبيرة وغير مسبوقة.

وتقع هذه البحيرة الهامة في منطقة "أرباكاي" بولاية قارص، وهي محمية بموجب اتفاقية "رامسار" أو ما يعرف باسم اتفاقية الأراضي الرطبة، وهي معاهدة بيئية حكومية دولية تأسست عام 1971 من قبل اليونسكو في مدينة رامسار الإيرانية لتوفر إطاراً لحفظ واستخدام الأراضي الرطبة ومواردها بشكل متوازن. ولكن مياه البحيرة مع الأسف جفت تماماً في العام الماضي. وفي هذا العام قامت بلدية المنطقة بتنفيذ أعمال حفر متخصصة في البحيرة وضخت خلالها 27 لتراً من الماء في الثانية، أدت إلى استعادة حالتها الطبيعية بالتدريج، وبدأت الطيور تتدفق عليها مرة أخرى.

كما تم وضع خط الصرف الصحي لقرية "كويوجوك" في الخدمة، لمنع النفايات من الاختلاط بمياه البحيرة. وتم نقل 300 طن من النفايات أثناء العملية، وفقاً للرئيس الإقليمي للمديرية العامة لحماية الطبيعة والمتنزهات الوطنية "رسول غوك".

وقال "غوك": "منذ 28 ديسمبر 2019 ، تم ضخ ما مجموعه 440 مليون لتر من المياه إلى البحيرة، بالإضافة إلى 612 مليون لتر من مياه الأمطار التي انهمرت عليها". مؤكداً أنهم أقاموا محطة أرصاد جوية عبر الإنترنت على شواطئ البحيرة لمراقبة تأثير تغير المناخ.

وتعد هذه المنطقة محمية الحياة البرية، وهي من بين أهم الأراضي الرطبة في البلاد، وموقع "رامسار" الثالث عشر المعترف به دولياً في تركيا. وتغطي منطقة جنة الطيور مساحة 416 هكتاراً، منها 245 هكتار مساحة البحيرة وحدها، وتقع على ارتفاع 1.627 متراً فوق مستوى سطح البحر.

وتستضيف البحيرة العديد من أنواع الطيور مثل طائر الزرزور والغريبس أسود العنق، والإوز، وكذلك العديد من الطيور المهاجرة التي تطير بين أوراسيا وإفريقيا، وتلك التي تبقى لفترة قصيرة في المنطقة.

وقد حوّل التنوع البيولوجي للبحيرة منطقتها إلى مكانٍ شهير لمراقبي الطيور وكذلك هواة التصوير الفوتوغرافي.